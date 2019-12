Cuevas critica "la falta de vergüenza" del PSOE por tratar de arrogarse el carácter social del IRVI y de sus programas

Cuevas ha realizado estas afirmaciones hoy, día 19, durante una rueda de prensa en la que ha analizado la situación actual del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), cabeza visible de "una política de éxito en los últimos años en nuestra región. Una política, en materia de vivienda, que es la gran olvidada por el Gobierno social-comunista de Concha Andreu".

"El Gobierno del PSOE y de sus socios no ha hecho absolutamente nada en esta materia, más allá de los nombramientos del nuevo Consejo de Administración. Tres meses y medio perdidos. Lo que sí les ha dado tiempo es a hacer tres cosas: cargarse la participación social en el IRVI; manipular sobre la situación patrimonial y financiera; e incrementar el gasto en altos cargos, recuperando la figura del Gerente con dedicación exclusiva al IRVI", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que con un Gobierno del Partido Popular, el Consejo de Administración del IRVI estaba compuesto por 15 personas en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, UGT, CCOO, Consejo de la Juventud de La Rioja, la CPAR en representación de la FER, FRM, Ayuntamientos (Haro, Alfaro, Albelda y Calahorra), Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja.

"Una amplia representación social, pluralidad y representatividad. En cambio, hoy el Consejo está compuesto por 8 personas en representación del Gobierno y otro en representación del Ayuntamiento de Logroño. Fin de la participación, de la escucha a la sociedad, de la transparencia. Bienvenida la opacidad y el oscurantismo de un Gobierno que crea una Consejería de Participación Ciudadana, pero que destroza y anula la participación real".

Del mismo modo, ha reprochado la actitud irresponsable del Gobierno de Concha Andreu al "manipular y mentir sobre la situación financiera de esta empresa pública. La realidad es que el IRVI, a día de hoy, cuenta con una situación muy saneada tal y como avala cualquiera de los ratios que se analicen. El IRVI, con sus 77 promociones de viviendas y más de 2.500 viviendas, generó muchos beneficios en años anteriores, del orden de los 20 millones de euros, que sirvieron para financiar los programas sociales que se le encomendaron en los últimos años en materia de mediación ante los desahucios, arrendamientos especiales, el fondo social de vivienda o el convenio con Bankia para atender situaciones de emergencia".

A su vez, ha puesto el acento en el hecho de que el volumen de activos (Pisos, locales, garajes o trasteros) con los que cuenta el IRVI está valorado en 11 millones de euros y el pasivo (préstamos hipotecarios sobre los activos) es de 2.055.253,83 euros, "lo que habla de una situación muy saneada".

"Que dejen de mentir y manipular. En cualquier caso, si fuera cierta esa mala situación, que no lo es, las decisiones del Gobierno de Andreu sólo contribuyen a empeorarla generando un nuevo gasto que hasta ahora no se producía, al anunciar la contratación de un nuevo gerente, un nuevo alto cargo que antes no existía y por tanto un nuevo alto sueldo. Por qué hacen eso si el IRVI ha funcionado bajo la dirección de una sola persona que compaginaba la dirección general con la gerencia", ha preguntado.

A este respecto, la incorporación de este nuevo alto cargo al Gobierno de Concha Andreu obliga a actualizar el coste que la macroestructura creada por el PSOE y sus socios Unidas Podemos-Equo e IU supone para los riojanos. Así, teniendo en cuenta el coste de Seguridad Social y el nuevo alto cargo que dirigirá el IRVI, el coste anual del total de nombramientos supera los 2,3 millones de euros o lo que es lo mismo, 9,4 millones de euros en esta Legislatura.

Cuevas ha recordado que en lo últimos años, el IRVI ha tramitado miles de ayudas al alquiler y cientos para la compra de vivienda en el medio rural. 781 familias en riesgo de desahucio han recibido, en los últimos años, la mediación, el asesoramiento y la ayuda del IRVI que, en el 99 por ciento de los casos, ha servido para encontrado una solución. El Gobierno del PSOE lo que tiene que hacer es continuar esta línea de trabajo, pero al PSOE le fastidia es que un Gobierno del Partido Popular haya liderado una política social de tantísimo éxito. Su Gobierno, en cambio sólo ofrece más gasto en altos cargos, menos transparencia y menos oportunidades para los riojanos", ha finalizado.