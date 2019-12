La Filmoteca estrena a València la versió 3D de la pel·lícula xinesa 'Largo viaje hacia la noche'

Així, l'Institut Valencià de Cultura (IVC) estrena a València la versió 3D de la cinta, "un dels títols més aplaudits del cinema xinés actual, que viu un gran moment d'efervescència creativa".

La pel·lícula de Bi Gan només es va poder veure en versió 2D en els cines valencians; ara la Filmoteca la projecta en 3D, doncs són les possibilitats estètiques d'aquesta tecnologia les que doten de ple sentit a aquest relat oníric, destaca l'organisme cultural en un comunicat.

'Largo viaje hacia la noche' conta la història de Luo Hongwu, que torna a Kaili, la seua ciutat natal, de la qual va fugir fa anys. Allí comença la recerca de la dona que estimava i a qui mai ha pogutoblidar.

En la seua última pel·lícula, Bi Gan reivindica la plasticitat, el refinament formal, la sofisticació visual, però no com un exercici buit, sinó com una forma de demostrar que, a través de les ferramentes del cinema, encara es poden crear experiències úniques.

I ho fa a través d'un sol gest, convidant els espectadors a posar-se les ulleres de 3D al mateix temps que ho fa el protagonista, que entra a una sessió de cine a mitjan pel·lícula.