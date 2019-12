La Policia trasllada a Madrid, Catalunya i Itàlia el 'modus operandi' del detingut per la mort de Marta Calvo

Així ho ha confirmat hui dijous el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, qui ha assenyalat que hi ha cinc casos en investigació relacionats amb Jorge Ignacio P.J. i que s'ha traslladat la seua manera d'actuar també a Catalunya i Madrid per si es detectaren supòsits similars amb consum de droga i cites sexuals.

A més de la desaparició de Marta Calvo, de qui no es tenen notícies des del 7 de novembre i que va ser esquarterada segons ha admés el detingut després d'una mort accidental mentre mantenien un encontre sexual amb droga, els investigadors tenen en estudi altres quatre casos a la Comunitat Valenciana: els de dos dones que exercien la prostitució a València i que van morir després de circumstàncies similars -reoberts judicialment- i altres dos que acusen el detingut d'intoxicar-les amb cocaïna durant pràctiques conegudes com a "festa blanca".

Sobre Marta Calvo, Fulgencio ha confirmat que dilluns passat es van trobar restes biològiques a la casa que van escorcollar els agents a Manuel, on vivia llogat Jorge Ignacio i des de la qual la xica va enviar la ubicació a sa mare. Les restes es van enviar al laboratori central d'ADN de Madrid i s'està pendent de la seua anàlisi, que s'ha demanat per urgència per a contrastar amb les mostres obtingudes de la mare de la jove.

"Normalment tarden tres quatre setmanes però esperem tindre els resultats en una setmana", ha assenyalat el delegat. Preguntat per si s'ha ampliat el focus de la investigació, ha reiterat que davant un "modus operandi que pot semblar repetitiu, fa que allò que es parega se sotmeta a noves anàlisis".

"Cal reobrir, sol·licitar quan les investigacions estan tancades el permís judicial, i per tant estem analitzant diversos casos no només a la Comunitat si no que, amb bon criteri, s'han traslladat a llocs on aquest individu s'ha estat movent".

Per açò, ha confirmat que el cap superior de Policia de la Comunitat Valenciana "va traslladar el tema a Catalunya, Madrid i les autoritats italianes, on aquest ciutadà s'ha estat movent". Es tracta, segons ha precisat, d'un "una aportació d'informació perquè es valore per part policial i si corresponen els moviments d'aquest individu i casos amb certa similitud".

Preguntat per si també es valora que la mare del detingut, resident a Balears, haja pogut col·laborar d'alguna manera amb ell, Fulgencio ha concretat que cal "determinar no solament la mare del detingut sinó alguna altra persona més". "Els cossos policials no descarten mai possibles col·laboracions i qualsevol hipòtesi és factible", ha dit, encara que el resultat d'eixa investigació "ho determinaran interrogatoris i testimonis" que es puguen arreplegar.