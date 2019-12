UCO té una línia d'investigació "clara però no determinant" en la recerca de Wafa, sense relació amb Marta Calvo

Segons ha assegurat hui dijous el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, eixa línia d'investigació no tindria relació amb la desaparició de Marta Calvo i el detingut per la seua mort, Jorge Ignacio P.J., que es va entregar a la Guàrdia Civil el 4 de desembre.

La localitat de Carcaixent es troba a prop de Manuel, lloc de desaparició de Marta. En unes primeres declaracions als mitjans, Fulgencio va assenyalar que es contemplava la posiibilitat que l'absència de Wafa fóra voluntària, tot i que amb posterioritat es va canviar a la hipòtesi que no era així, segons el delegat.

La valoració inicial obeïa al fet que, dies després de la seua desaparició, es van esborrar les xarxes socials de Wafa, "i semblava raonable entendre que haguera sigut ella mateixa".

Ara, segons ha explicat, "segueix treballant la UCO en la investigació". "Tenim una línia d'investigació que és clara però no és determinant i no tindria relació" amb el cas de Marta Calvo.

Fulgencio ha confirmat que la família ha sigut "informada recentment" tant per part del subdelegat del Govern com per responsables d'investigació de l'UCO.