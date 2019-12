Familia plantea mejorar el empleo juvenil con talleres de oficios y ayudas a empresas que hagan contratos indefinidos

Así lo ha manifestado este jueves la directora general de Juventud de la Junta, Estela López, de forma previa a la jornada 'Empleo Joven: política, situación y recursos', en la que han participado la secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL, Ana Isabel Martín, y la presidenta del Consejo de la Juventud, Sandra Ámez, así como el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, entre otros.

Frente a la petición de mejora del empleo y los recursos para la juventud, Estela López ha afirmado que la Administración autonómica está preocupada por los 450.000 jóvenes que habitan en la Comunidad, por lo que demanda para ellos un empleo "de calidad y estable".

Así, ha avanzado que en esta legislatura la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades llevará a cabo dos proyectos "importantes" para mejorar las condiciones de los jóvenes: los talleres de oficio y un programa de bonificaciones a empresas que contraten a jóvenes de manera indefinida.

El proyecto de talleres de oficio, en los que se recuperarán trabajos que "se van perdiendo", se empezará con una fase piloto en un municipio de la Comunidad y se pretende que sirva para asentar población, por lo que las personas que lo realicen podrán recibir al finalizar una bonificación para "crear su propia empresa", con lo que también se potenciará el emprendimiento.

Por otro lado, el programa de ayudas a empresas para que contraten de forma indefinida a jóvenes menores de 30 años, "con un salarios digno y a jornada completa", es un "nuevo compromiso" que la Consejería aún tiene que desarrollar, como ha precisado López.

"La única manera de que los jóvenes puedan desarrollar su vida en la Comunidad es que tengan un salario decente, así que estamos trabajando en estos aspectos y creo que vamos en buena dirección", ha agregado, para añadir que las cantidades de estos salarios "decentes" se tienen que "estudiar" pero deben permitir a los jóvenes "tener su propia vida".

Estos proyectos se sumarán a la Estrategia de Impulso Joven que la Consejería puso en marcha en 2017, dotada con más de 250 millones de euros, dentro de cuyas medidas 2.400 jóvenes recibieron formación en idiomas o nuevas tecnologías, más de 2.500 personas han obtenido ayudas para incorporarse al campo o más de 8.500 jóvenes han sido beneficiados por las ayudas de alquiler social.

Y es que, frente a las estadísticas que indican que para que un joven se pueda independizar y vivir sólo necesita cerca del 90 por ciento de su salario, desde el Consejo de la Juventud Sandra Ámez ha incidido en que se deberían implementar políticas públicas con "mejores salarios, contratos y condiciones laborales" para los jóvenes y, sobre todo, establecer un precio del alquiler "estable" y "acorde a las posibilidades" de este colectivo.

SIN OPCIONES

"Actualmente, los jóvenes tenemos que implementar más del 94 por ciento de nuestro salario solo en vivienda, sin contar comida u otro tipo de gastos, por lo que es imposible independizarnos, estamos en casa de nuestros padres prácticamente toda la vida porque no tenemos opciones, no es que no queramos, es que no nos dan las posibilidades y no podemos hacerlo", ha lamentado Ámez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, Ana Isabel Martín ha aseverado que desde UGT abogan porque se cumpla el salario mínimo interprofesional, ya que "muchas empresas y muchos convenios todavía no lo recogen", y ha criticado que aún se tenga que "soportar" que se diga que "es demasiado".

La secretaria de Igualdad y Juventud de UGT también ha apuntado que es necesario que las empresas contraten a los jóvenes de forma indefinida porque esa "estabilidad" puede hacer que se "quieran quedar" en Castilla y León, lo que ayudaría a frenar la despoblación, como ha apostillado.

"Hablamos de la brecha de género, pero no hablamos de la brecha generacional, de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo con un salario bastante inferior al del resto de personas que llevan más tiempo cuando están haciendo el mismo trabajo", ha destacado en este sentido.

De este modo, UGT ha congregado a cerca de 130 jóvenes en esta jornada en la que abordan cuestiones como las políticas públicas dirigidas a los jóvenes para intentar "que no se vayan" o que "puedan retornar" para "buscar una salida" en Castilla y León que les permita crecer de forma "personal" y "profesional", según ha apuntado Ana Isabel Martín.

Asimismo, la jornada incluye un apartado en el que se tratarán las políticas sobre esta materia en comunidades del extrarradio, como es el caso de Asturias o Cantabria, para que los jóvenes puedan hacer una "comparativa" y vean la "suerte" que se tiene en Castilla y León ya que la Administración "apuesta" por dar "oportunidades" a los jóvenes.