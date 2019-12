STEPV titla de "farsa" que no es signe el Conveni de les universitats públiques i exigeix al Consell un impuls

El sindicat recorda, en un comunicat, que el Consell, a través dels departaments d'Educació, primer, i d'Universitats després, "ha sigut capaç de convocar rectors i sindicats a una més que necessària negociació d'un conveni col·lectiu per a les universitats públiques valencianes", ja que la Comunitat és "l'únic territori de l'Estat que no té un conveni que incloga tot el personal laboral".

Eixe preacord -on es van pactar augments salarials per al professorat laboral "insuficients però necessaris"- "es va fer coincidir amb les eleccions autonòmiques i es va convocar en la foto els equips rectorales i sindicats, que van assistir a excepció de l'STEPV, més preocupat en el contingut del conveni que en fer-li la campanya a ningú", subratllen.

No obstant açò, l'administració s'ha "oblidat de l'assumpte durant mesos" i "reapareix retirant-se de la firma del conveni per un informe jurídic que es podria haver demanat fa tres anys; habilitant la partida pressupostària que ha de pagar l'augment salarial, però negant la preceptiva autorització en les universitats perquè puguen fer efectiu l'augment; parlant d'un informe favorable d'Hisenda que ningú ha vist i tractant d'utilitzar els sindicats com a armes contra els rectorats".

"A hores d'ara, -adverteix el sindicat- la situació del personal laboral de les universitats públiques valencianes no és la mateixa que era abans. Encara tenen les mateixes condicions laborals que abans, en alguns casos precària com les del professorat associat o del personal de suport a la recerca, però ara estan decebuts i indignats amb tota aquesta farsa".

Per tot açò, "el govern del Botànic ha de signar o provocar que se signe el Conveni Col·lectiu de les universitats públiques si vol canviar la resposta òbvia a la pregunta de qui va enganyar el personal laboral universitari", sentència STEPV.