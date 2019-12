Acepta 18 meses de cárcel por acosar a su ex novio y amenazarlo con denunciarlo por violencia de género

Así, la jueza ha impuesto a la joven una pena de seis meses de prisión por el delito de amenazas y un año por el delito de acoso. Así mismo, por el delito de coacciones deberá abonar una multa de 2.510 euros.

Además no podrá aproximarse a menos de 250 metros de la víctima ni comunicarse con él en el plazo de 9 aos, tres años por cada uno de los delitos por los que ha sido condenada.

Los hechos relatados por el el Ministerio Fiscal sostienen que la mujer mantuvo una relación sentimental con un hombre desde septiembre-octubre de 2018 hasta el día 16 de febrero de 2019, fecha en la que él dejó la relación.

El 16 de febrero de 2019 la ahora condenada le envió al hombre pluralidad de mensajes que contenían expresiones tales como "te vas a joder", "empieza tu peor día", "maldades se me ocurren", todo ello con el objetivo de que él retomase la relación.

El día 17 de febrero de 2019 envió un nuevo mensaje, amenazándole con rajarle las ruedas de sus dos vehículos si la bloqueaba en WhatsApp. A partir de esta fecha, el hombre decidió darle una oportunidad y volvieron a ser pareja, rompiéndose esta días después.

Es por ello que, el 10 de marzo de 2019, la condenada le mandó de nuevo mensajes al hombre anunciándole que le iba a poner una denuncia sobre hechos inexistentes en violencia de género, a fin de que reanudasen la relación sentimental. Circunstancia que determinó que el hombre bloquease a la acusada en WhatsApp.

La mujer procedió entonces a enviar mensajes a un amigo íntimo de su ex y compañero de trabajo de este, para que le hiciese llegar que, si no la desbloqueaba, la iba a liar; que estaba preparada para causar daños en el local del hombre, mandándole una foto de una bolsa de plástico que contenía un bote de pintura, un martillo y una garcilla; llegando a decirle incluso que lo iba a denunciar por violencia de género, pese a no tener motivo, y así conseguir que el hombre acabase en el calabozo.

Ante tal circunstancia, el hombre accedió a verse con ella en un bar, establecimiento al que se presentó la acusada con la bolsa que contenía pintura, un martillo y una garcilla. Tras mantener una conversación, el hombre cambió de bar y fue seguido en todo momento por la acusada, por lo que se vio obligado a salir por la puerta de atrás en el nuevo local al que accedieron.

Como represalia, la chica envió al amigo de su ex esa misma noche una foto con la documentación del vehículo del hombre, documentación de la que se había apoderado momento antes, cogiéndola del vehículo que se encontraba abierto.

Además, entre el 5 y 11 de marzo de 2019, envió al hombre 191 peticiones de videollamada de la aplicación de WhatsApp; entre el 11 y 12 de marzo de 2019, la acusada le hizo al hombre 135 llamadas; y los días 10, 11 y 12 de marzo, de nuevo le hizo 10 llamadas desde un número oculto.