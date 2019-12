Unió de Periodistes lamenta el tancament del Diari La Veu, "un colp dur per al periodisme en valencià i la pluralitat"

"El tancament del Diari La Veu, per decisió de la cooperativa que el sustentava, suposa un colp molt dur per al periodisme en la nostra llengua i de proximitat i, sobretot, per a la pluralitat informativa i el dret a la llibertat d'expressió, dos dels pilars bàsics del sistema democràtic", manifesta La Unió de Periodistes en un comunicat.

"El tancament d'un mitjà de comunicació -continuen- és un drama que, juntament amb el debilitament de les redaccions com a conseqüència dels acomiadaments constants de periodistes, està col·locant el periodisme valencià en una situació molt delicada. La supervivència dels mitjans fora dels grans grups mediàtics és cada vegada més difícil i, especialment, per a aquells que opten pel valencià com a ferramenta de comunicació. Aquest fet, sens dubte, empobreix la qualitat democràtica de la societat valenciana, ja que sense un periodisme independent, rigorós, ferm i, en definitiva, lliure i capaç de suportar pressions polítiques i econòmiques, no hi ha democràcia".

La Unió de Periodistes Valencians expressa, a més, el seu suport als companys i companyes del Diari La Veu. "Com hem fet des de fa quasi 40 anys, seguirem defenent la llibertat d'informació, d'expressió i els drets dels periodistes, així com la necessitat de l'existència de mitjans de comunicació propis, fets des d'ací, que ajuden el desenvolupament democràtic de la societat valenciana", conclou.