¿Qué va a pasar ahora con Junqueras? La decisión, en manos del Supremo

Que el Tribunal Superior de Justicia de la UE haya reconocido la inmunidad a Oriol Junqueras justo en el momento de haber sido elegido eurodiputado no tiene repercusiones directas sobre su libertad. En el momento en el que la solicitó, el líder de ERC se encontraba en prisión provisional, pero ahora ya hay una sentencia firme contra él por sedición y malversación en el marco del procés.

"Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas", recoge la sentencia del TJUE en sus últimas líneas. Pero el componente de la prisión provisional ya no existe.

El Supremo, por tanto, será el que tenga que analizar la sentencia, que es interpretativa, para decidir si concede a Junqueras la libertad y le permite jurar el cargo como europarlamentario. Fuentes del Parlamento Europeo confirmaron a 20minutos que su escaño está "vacante", igual que lo están el de Carles Puigdemont y el de Toni Comín.

Para ellos sí puede ser una ventaja esta sentencia respecto a Junqueras. El expresidente de la Generalitat y el exconseller, fugados en Bélgica, no están condenados, y aunque no llegaron a jurar la Constitución, si pueden verse en una situación propicia: la sentencia respecto a Oriol Junqueras recoge que este no es un trámite obligatorio para que se reconozca la inmunidad parlamentaria.

"Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades derivadas de tal condición", explica la sentencia, más allá de los trámites necesarios en cada Estado miembro.