La actriz Carla Nieto, ex de Risto Mejide, reaparece con un montón de novedades

Carla Nieto, la expareja de Risto Mejide, ha reaparecido ante los medios después de mucho tiempo y lo ha hecho con un montón de novedades.

Al igual que su expareja, la actriz ha sido madre: "Me va muy bien en lo personal y en lo profesional también, y ahora me va a ir mejor. Mi bebé tiene 17 meses y ya casi no mama así que claro, cuando lo estás alimentando no puedes salir tantas horas de casa, y lo queríamos hacer así. Pero ahora cojo el relevo, mi marido se quedará más en casa y yo vuelvo a la carga", dijo la actriz en una entrega de premios en Madrid en unas declaraciones que reproduce Semana.

Además, se pronunció sobre la nueva paternidad de Risto Mejide junto a Laura Escanes, de la que dijo que se alegraba "mucho".

Su relación con el publicita y presentador dejó a todo el mundo con la boca abierta cuando protagonizaron un inesperado beso, confirmando así su relación, en 2015 sobre la alfombra roja del Festival de cine de Málaga. Sin embargo, aunque no se sabe exactamente cuándo, tiempo después rompieron y a la intérprete se le perdió la pista.