El nou barri de la Font de Sant Lluís oferirà mil pisos municipals i protegits

El futur barri que s'està alçant en el sector de la Font de Sant Lluís de València, entre l'Hospital La Fe i la V30, tindrà un total de 2.328 habitatges, el 44% de protecció pública en comptar les parcel·les de propietat municipal. Aquesta nova zona urbana, fins fa poc temps plena de solars abandonats fruit de la degradació d'antigues hortes, disposarà de 12 illes residencials que estaran abraçades per zones verdes i equipaments educatius i esportius, com un col·legi, un institut i una zona esportiva.

El projecte parteix d'una iniciativa privada que compta amb la col·laboració municipal, respectant els principis d'accessibilitat i sostenibilitat des dels quals treballa la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana. Està previst que la primera promoció estiga acabada a la fi de 2021, i que dins de tres anys siga “dels barris amb més serveis i oportunitats de València”, dins d’“una clara aposta per una política d'habitatge públic”, tal com va destacar ahir la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, en la visita que va realitzar a la zona per a conéixer l'evolució dels treballs.

Les obres d'urbanització i construcció de blocs residencials han començat, i preveuen la construcció d'un total de 24.681 metres quadrats dedicats a l'ús residencial, 65.000 de zones verdes i 59.016 d'equipaments esportius i educatius. També es millorarà la connexió amb el nucli urbà de València mitjançant el desdoblament del pont de Malilla, la solució als accessos al sector des de la V-30 i la V-31 i la construcció de tres quilòmetres de carril bici que connectaran amb el barri veí.

Durant el projecte s'ha buscat la “màxima optimització dels recursos”, amb la reutilització dels enderrocs de les demolicions per a la nova construcció i el soterrament de l'entramat elèctric, amb la finalitat de millorar el paisatge urbà i procedir a alçar les edificacions, segons van detallar aquest dimecres fonts municipals.

L'objectiu és que el nou barri alçat a la Font de Sant Lluís siga “el gran parc d'habitatge públic de València”, en paraules de Sandra Gómez. Aquests solars públics es gestionaran des del Govern municipal per a donar solució a les famílies treballadores i garantir el seu dret a l'accés a un habitatge digne.

Gràcies a la previsió de zones verdes i equipaments, es generaran, en definitiva, “espais on compartir i generar comunitat”, segons va augurar la responsable de Desenvolupament Urbà.