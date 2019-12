Un niño que dejó su hogar con su madre por los maltratos de su padre pide para Navidad un papá "muy muy muy bueno"

SafeHaven of Tarrant County

Entre las cartas que llegarán a Papá Noel estas Navidades, una es realmente estremecedora. Un refugio de víctimas de violencia machista encontró la de Blake, un niño de 7 años que en la actualidad vive ahí con su madre, donde cuenta la grave situación de su hogar.

Víctimas de la violencia machista, la madre y el niño tuvieron que abandonar su casa, y así lo explica este pequeño en su carta, porque "papá estaba rabioso. Nosotros teníamos que hacer todas las tareas. Papá tenía todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de dejarlo y que ella nos llevaría a un lugar más seguro donde no tuviéramos que estar asustados".

Fuera de su hogar, asegura que está "todavía nervioso" por lo sucedido y que no se siente capaz de hablar con otros niños. "¿Vas a venir estas Navidades?", le pregunta, aunque no le pide juguetes. En el refugio donde se ha instalado con su madre no tienen nada, por lo que le pide material escolar: "libros, un diccionario, un compás y un reloj". Lo último que le pide, y más importante, es "un padre muy muy muy bueno. ¿Puedes hacer eso también?", pregunta el pequeño.

El refugio ha señalado tras leer la estremecedora carta de Blake que el pequeño tendrá todo lo que le ha pedido a Papá Noel y ha destacado el gran número de familias que sufren la violencia machista.

Aseguran que con frecuencia encuentran notas similares de los menores que allí residen, pero decidieron dar a conocer esta por lo llamativo de su contenido, que mezcla la normalidad de una lista a Papá Noel y la descripción de cómo es la vida de un niño que se encuentra lejos de su casa en un lugar donde está nervioso y donde pasará sus vacaciones de Navidad.

Para casos como el suyo, cuentan con un programa donde familias donan regalos para niños sin recursos, por lo que a Blake no le faltará su material escolar. Solo en 2018, al refugio llegaron 1.400 mujeres con sus hijos, de todas las edades, según sus datos.