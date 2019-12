Estefanía, en 'First dates': "Lo que me llama la atención de un chico es que tenga un buen aparato"

Sin prejuicios y con las ideas muy claras. Así llegó Estefanía a First dates este miércoles: "Me gusta gustar, que cuando paso por un grupo de tíos y de tías, que me miren".

La murciana le reconoció a Carlos Sobera que "me ha ido mal en el amor ya que mis relaciones han sido cortas, pero intensas. Puedo estar divirtiéndome con una persona, jugando con él, pero si no me pone...".

Además, le comentó que "tengo una hija de 12 años", a lo que el presentador le comentó: "Pero eres muy joven", a lo que la profesora de baile le contestó que "la tuve con 18. Por eso, cuando me han criticado o hablado mal de mí me ha importado poco, siempre he sacado mi carácter. Me importa muy poco lo que diga la gente de mí".

Antes de que llegara su pareja de la noche, señaló que "a los tíos les engancho porque soy una tía caliente, les transmito mucha confianza en la relación y lo doy todo".

Su cita fue Alberto, que no dudó en exclamar "¡toma ya!" al entrar en el restaurante de Cuatro y ver a Estefanía recibirle bailando twerking y, con solo verla mover el cuerpo no dudó en afirmar que "es la mujer que estoy buscando y el baile me ha llamado mucho la atención y me ha gustado. Sobre todo, me gustan sus ojos, tiene una mirada muy explosiva".

El momento más caliente de la cena llegó cuando les entregaron las 'Tarjetas del amor' del programa y Estefanía le preguntó a Alberto por sus fetiches sexuales. "¿Eso qué quiere decir?", preguntó el murciano. Ella intentó explicárselo mientras él le dijo: "¿Aparatos y cosas así?".

"Puede ser, sí", señaló la profesora, que añadió: "Para mí, el sexo es muy importante, me gusta innovar, probarlo todo con mi pareja. Me gusta jugar con cosas, pero lo que me llama mucho la atención es que el chico tenga un buen aparato. ¿Lo tienes?". "Eso hay que comprobarlo", afirmó Alberto.

En el privado, entre baile y baile, se besaron, pero en el momento de pagar, el operario propuso hacerlo a medias, algo que no le gustó a la murciana: "Me ha parecido un poco cutre que no quisiera pagar la cuenta. No lo veo como un caballero, un tío como Dios manda".

Alberto besa a Estefanía, en 'Firts dates'. MEDIASET

Al final, ese detalle fue decisivo, aunque la excusa para no volver a quedar fue otra distinta. Pese a que Alberto sí que quiso tener una segunda cita, Estefanía afirmó que la no tendría porque "no es mi prototipo de chico".