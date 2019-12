Cristina Pedroche, en 'El hormiguero': "El vestido de las Campanadas de este año no está terminado"

Uno de los momentos más comentados de los últimos años es el vestido que luce en las Campanadas de Antena 3 Cristina Pedroche, que no deja indiferente a nadie, para bien o para mal.

Este miércoles, la vallecana visitó El hormiguero para comentar cómo van los preparativos del traje de este año, pero sorprendió a los espectadores al afirmar que "el vestido no está, pero no pasa nada, no hay drama. Las fotos las voy a hacer pasado mañana, pero no está".

"¡Que pare España en estos momentos!", exclamó Pablo Motos al escuchar las palabras de su colaboradora, que aclaró: "El vestido va a estar, no hay opción B. Si no hay traje, saldré con ese sin acabar, con vaqueros, con un chándal o con lo que sea".

El presentador quiso saber quién tenía la culpa del retraso, y Pedroche señaló que "llevamos con la idea desde marzo y en julio ya me hicieron las primeras medidas". Y añadió que "me han medido como ocho o diez veces, pero es que mi cuerpo es un poco acordeón y unas veces he comido un poco más, he tenido retención de líquidos...".

Entonces Motos le dijo: "Colabora un poco tú también", a lo que la madrileña le respondió que "estoy colaborando, pero hoy, por ejemplo, estoy con la regla, me lo han probado esta mañana y costaba un poco ponérmelo". El presentador comentó que "eso es una hinchazón de cinco días", y Pedroche contestó que "pues eso, que el viernes hay que hacer las fotos... Tiene que estar, pero no va a pasar nada, que va a ser maravilloso igualmente".

Las hormigas también dieron su opinión: "Si el reloj de la Puerta del Sol no va, no pasa nada, pero que esté tu vestido, por favor", arrancando una sonrisa de su compañera.

Eso sí, Pedroche lo tenía claro: "El vestido está para que hablen, bien o mal. Quiero emocionar a la gente, provocarla y no pasar desapercibida".

Pese a que su estilista, Josie, "insiste en que el año que viene me tiene preparado un vestido de embarazada, soy una persona muy perfeccionista y prefiero quedarme en la cresta de la ola", afirmó la vallecana ante los comentarios que afirmaban que las Campanadas de este año serán las últimas que presente.