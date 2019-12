Tony Spina piensa que Kiko Matamoros no ha olvidado a Makoke: "Es tan macho alfa que siente que es suya"

Tony Spina y Makoke se conocieron en la pasada edición de Gran Hermano VIP y su noviazgo comenzó después del concurso, cuando ella ya se había separado de Kiko Matamoros tras 20 años de relación. Sin embargo, ambos continúan cargando contra el colaborador de Sálvame, donde el modelo italiano ha intervenido este miércoles para opinar sobre los sentimientos del tertuliano.

En una entrevista telefónica, Spina ha dicho que Matamoros aún pensaría en su exmujer, a pesar de presumir de su relación con Marta López Álamo: "Puede ser que ya no esté enamorado, pero, quieras o no, como él es tan macho alfa siente que Makoke es suya", ha valorado.

Por otro lado, ha asegurado que el colaborador creía que, tras el paso de Makoke por el reality, ambos se reconciliarían: "Por eso la defendió tanto", ha apuntado. En este sentido, el entrevistado ha añadido que al tertuliano le sorprendió que Makoke lograse "rehacer su vida": "Ella se ha recuperado superbien, es independiente totalmente".

"Creo que Makoke ha sido el amor de su vida y no lo va a superar", ha concluido el ex de Oriana Marzoli, lo que ha provocado las risas del colaborador del espacio de Mediaset: "Un programa como este, de cinco horas, tiene que tener su parte de humor, me parece bien", ha bromeado en el plató.

Tras las palabras del italiano, Matamoros ha dejado claro que su novia, con quien inició su historia de amor hace un año, le ha dado en este tiempo "muchas más satisfacciones que otros amores en muchos años".

