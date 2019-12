Pipi Estrada: "Hace ocho años que no envío fotografías ni vídeos eróticos"

Todo el mundo habla de él. O de su voz. O de un audio, de altísimo voltaje, que dicen que es de él. Una nota de voz compartida en las redes sociales en la que Pipi Estrada –o un perfecto imitador– mantiene sexo telefónico con una interlocutora desconocida.

El periodista deportivo, curtido en mil polémicas, niega repetidamente. Advierte de que no es él quien chafardea ardientemente en los wasaps aireados y que ya ha puesto en manos de las autoridades un asunto que podría convertirse en delito de suplantación de identidad. Estrada sostiene que este episodio no es más que la confirmación de la caza de brujas que sufre desde hace años con envites similares que buscan mermar su credibilidad como uno de los referentes en información futbolera de nuestro país.

Antes de intervenir en el programa Espejo Público (Antena 3), donde colabora desde hace años, observo su enfado y nerviosismo al preguntarle por el lío en el que se ha metido: "No es verdad, en cualquier caso me han metido. Es que yo no he hecho nada, ni es mi voz ni tengo absolutamente nada que ver con ese audio ni con esas conversaciones. De todas formas, los que lo han hecho se han metido en un buen follón, porque la Policía les va a encontrar", dice Estrada con contundencia.

Aunque ha presentado una denuncia, muchos creen que los movimientos legales iniciados por el periodista no son más que una huida hacia adelante para no reconocer un acto que ya ha llegado hasta el colegio en el que estudia la hija que tiene en común con la actriz Miriam Sánchez.

"No huyo de nada, ¿acaso si esto fuera cierto habría cometido un delito? Yo no he violado ni he matado a nadie como para tener que avergonzarme de nada. Si fuera mi voz, lo reconocería sin ningún tipo de problema, diría que me han pillado con el carrito de los helados... pero no es el caso. Créeme que sé perfectamente qué voz pongo en según qué situaciones...".

20minutos ha podido saber que en las últimas horas dos personas negocian con más material similar (sin fechar) que, aunque impublicable, supone un atentado contra su intimidad. "Dudo mucho de que haya material reciente, porque hace ocho años que no envió fotografías ni vídeos eróticos. Después de una situación embarazosa, ya no me van a volver a pillar en algo parecido, aunque insisto en que no es nada negativo", mantiene Estrada con vehemencia.

La misma que exhibe al afirmar que, a pesar de que para muchos esto sea algo frívolo, ha tenido consecuencias en su día a día: "No lo entiendo, pero para muchas personas esto es algo de lo que no tendría que hablar. Hay mucha moralina con este tipo de asuntos, como si nadie mantuviera sexo o enviara fotografías. Me agota tener que dar explicaciones y más que esto afecte a mi trabajo. Soy el mismo que ayer y el mismo que mañana", dice también con resignación.