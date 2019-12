Anabel Pantoja se harta de las bromas de Kiko Hernández sobre su físico

Anabel Pantoja ha estallado este miércoles contra Kiko Hernández en Sálvame. El colaborador, que la pasada semana comparó a la tertuliana con un hámster tras someterse a unos retoques estéticos, ha vuelto a ofender a la sevillana con sus nuevos comentarios en el plató.

Los tertulianos hablaban de Gran Hermano VIP cuando Hernández ha decidido picar a la sobrina de la tonadillera: "¿Has merendado bien? ¿te has comido el chocolate?", le ha preguntado a Pantoja en tono de broma.

Por ello, la colaboradora ha vuelto a estallar contra el madrileño, a quien ha llamado, irónicamente, "nutricionista": "¡Otra vez te metes con el físico!", le ha recriminado, aunque esta vez no se ha marchado del plató, tal y como hizo en su anterior trifulca.

Hernández ha contado lo que su compañera había comido antes de que arrancase el programa: "Se ha comido cuatro chocolatinas que llevaba en el bolso y una bolsa de patatas fritas. Si lo ven ustedes normal esto... Deja de comer guarradas, que luego te quejas", le ha dicho a la prima de Kiko Rivera.

Tras esta opinión, Pantoja le ha pedido al tertuliano que deje de hacer comentarios sobre su físico: "¿Pero a ti qué más te da? No me siento encima de ti, yo ocupo mi asiento y no te molesto", ha concluido. Así, el colaborador ha zanjado la bronca explicando que sus toques de atención se deben al aprecio que siente hacia la sevillana: "Te lo digo porque te quiero".