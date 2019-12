Podemos: "Necesitamos velar por un uso sostenible y razonable del trasvase Tajo-Segura"

A la formación morada le parece "un tema suficientemente importante en nuestra Región como para tomar medidas improvisadas y puntuales mes a mes". Para Marín, "esta incertidumbre puede perjudicar el tejido agrario de nuestra Región". Por ello, desde Podemos han apostado por "velar por un uso sostenible y razonable del trasvase Tajo-Segura", ya que "son necesarias medidas factibles y duraderas que aporten agua a medio y largo plazo".

Además, la diputada ha exigido "no obviar la realidad del cambio climático" porque "cada vez tenemos menos agua, no solamente en esta Región, sino a nivel de todo el territorio nacional". Así, desde Podemos aseguran que "no se puede seguir mintiendo a la ciudadanía de la Región de Murcia, mientras el Partido Popular sigue con su uso partidista del agua".

Marín ha defendido apostar por "medidas sostenibles basadas en la desalación con energía fotovoltaica para hacer frente a esa realidad del cambio climático que ya tenemos encima y que imposibilitará ningún trasvase dentro de no demasiados años".

Para la portavoz en la Asamblea Regional, "esta sería una manera de obtener agua suficiente para nuestra agricultura tradicional, frente a esas grandes multinacionales que solamente buscan maximizar beneficios y que, más pronto que tarde, habrán abandonando Región de Murcia cuando esta ya no les resulte rentable, dejando nuestro territorio hecho un solar".

Como ejemplo, la diputada ha señalado a un 'lobby' como Proexport, que "hoy mismo apoyaba sin rubor alguno las medidas disparatadas que ponía Vox encima de la mesa, que ya sabemos que carecen absolutamente del más mínimo rigor científico".

Podemos Región de Murcia ha señalado además otros problemas que vive la Cuenca del Segura que "van mucho más allá del trasvase". Marín ha recordado que este año "por desgracia hemos vivido dos DANA y la primera vertió más de 4.800 hectómetros cúbicos de agua, que es el equivalente a 640 trasvases". Este agua, añade, "ha ido al mar, ha perjudicado además la concentración salina del Mar Menor.

"Tenemos un Gobierno regional absolutamente incompetente que no ha invertido en infraestructuras imprescindibles para haber retenido esa agua", según Marín, quien destaca que "un ejemplo ha sido la rotura del trasvase en Fortuna, que nos costó el equivalente a dos trasvases".

Ante esta situación, que la diputada ha calificado de "imperdonable", exigen al Ministerio "que no cometa la irresponsabilidad de mezclar ambos temas, Trasvase y Mar Menor, cuando durante muchísimos años no se ha hecho absolutamente para solucionar los problemas hídricos y medioambientales que vivimos y padecemos cada día en la Región".