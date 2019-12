La Generalitat aconsegueix un "principi d'acord" per a assumir el deute de Fira València i l'explotació del recinte

La Generalitat ha aconseguit un "principi d'acord" per a subrogar-se el deute milionari que arrossega Fira València -arran de les seues obres d'ampliació i modernització- que inclou el manteniment del "segur" als bonistes inversors, resolent així un dels principals esculls per a la negociació.

A més, la Generalitat assumirà la titularitat de la concessió administrativa d'explotació del recinte firal, per mitjà de la dació en pagament del citat deute pendent, una vegada siga autoritzada per l'Ajuntament de València, que és el que té en aquest moment la concessió per a explotar els seus edificis.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament en la Conselleria d'Hisenda, Maria José Mira, després de la reunió del Patronat de Fira València en la qual José Vicente González s'ha acomiadat com a president del Comité Executiu, després de concloure el seu mandat, i que s'ha aprovat una "presidència col·legiada" per al recinte mentre es resol el tema del deute i es defineix el futur model firal i el nivell de participació públic-privada.

Després de la trobada, Maria José Mira ha explicat -en unes declaracions remeses pel seu departament- que s'ha arribat a un "principi d'acord" amb l'asseguradora per a la subrogació del deute, un pacte que s'ha traslladat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per al seu "vistiplau legal" i s'ha comunicat als bonistes a través del comissari i sobre el qual espera una contestació "imminent".

Mira ha destacat que es tracta d'un acord "molt positiu" ja que la subrogació del deute inclourà el manteniment del segur "sense perjuí al bonista". Fins ara, la subrogació que es plantejava suposava la pèrdua d'aquest segur per a la inversió dels bonistes i per açò es negaven a acceptar-la, però amb aquest acord eixe problema queda resolt.

Quant al nou model de Fira València, la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament ha avançat que "la Generalitat assumirà la titularitat de la concessió (administrativa d'explotació del recinte firal) a través de la dació en pagament del deute pendent, una vegada autoritzada per l'Ajuntament", una cosa que segons Mira, "permetrà assegurar la continuïtat de l'activitat firal".

Institució "de caràcter públic"

La nova institució "de caràcter públic" -ha remarcat- ostentarà la titularitat i gestionarà el servici a través d'un tercer que actuarà sotmès a un marc de gestió "subjecte al dret privat". Al seu juí, "aquest model permetrà mantindre l'actual professionalitat de Fira València, el seu equip gestor i garantir la màxima agilitat i eficiència, així com facilitar la competitivitat i expansió de l'activitat firal".

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha volgut agrair a José Vicente González la seua tasca al capdavant de la institució firal durant els últims sis anys, "peça clau en la recuperació del rumb de la fira, tant en l'econòmic com en l'estratègic", ha dit, i ha estès els agraïments a la tasca de tot el personal de Fira València en els últims anys.

Gràcies a ells, ha subratllat, "la institució s'ha enfortit com una ferramenta al servici del teixit productiu de la Comunitat Valenciana, amb impactes també rellevants en l'entorn econòmic de la pròpia fira".

Ribó ha recordat que quan va arribar "aquesta casa estava en números molt rojos", mentre que "l'any passat vam tindre un resultat positiu de 2,3 milions, la millor dada des del 2008, i un EBITDA de 3,4 milions". Aquestes xifres són "un indicador que la faena ací en la Fira es fa bé", ha subratllat.

A partir d'ara, "l'objectiu és molt clar: resoldre el problema del deute (que té la Fira) al més prompte possible". Segons l'alcalde la Generalitat ha de "resoldre, dirigir i liderar" la solució i des del consistori s'ha compromès a "donar-li marxa el més ràpid possible, a veure si el 2020 açò es pot resoldre d'una vegada per sempre" i a treballar "colze a colze" juntament amb el govern autonòmic.