¡Para las empresas! Los camiones más eficientes del 2019

Los camiones son aquellos grandes vehículos olvidados en las webs de motor ya que su uso es meramente comercial o laboral. Pues bien, aquí recogemos algunos de los camiones calificados como los más fiables de este 2019, entre los que no puede fallar el ganador del premio al Camión del Año.

El claro vencedor ha sido el Ford F-MAX, aprobado y diseñado por medio millar de ingenieros de la empresa americana, que trabajaron en él durante al menos 5 años. Su tamaño pero también su alto nivel de comodidad en cabina y conducción (ideal para los que hacen de estos vehículos su lugar de trabajo) le dieron la victoria. Su motor de 500 caballos tiene un precio de más de 104.000 euros.

Para los que no necesiten apostar tan alto en cuanto a galardones, el resto de los candidatos al premio Truck of the Year no dejan nada que desear. Así, el Volvo FH/FM GNL es uno de los primeros modelos en apostar por el gas natural licuado como combustible para su motor y tiene certificación Euro6. Es ideal para las grandes distancias, reduce las emisiones y está disponible con motores de 420 y 460 caballos. El desarrollo de este tipo de propulsión se basa en el tradicional sistema de diésel, por lo que la sensación en la conducción no cambia.

Los siguientes modelos que se quedaron a puertas del premio fueron los Scania en las gamas L y P. Esta gran marca consagrada a los camiones fue consciente de la limitación de los camiones para la conducción urbana y transformó las cabinas de sus vehículos haciéndolas más bajas, para comodidad de los conductores. Tiene oferta en motores diésel y también en GNL, para continuar la trayectoria que apuesta por la reducción de emisiones.

De estos dos últimos modelos no hay precios disponibles en las webs oficiales, pero se puede apostar que el del Volvo será elevado, por las características técnicas de esta marca y su nivel de precios habitual. Solo queda echar un vistazo, decidirse y llamar.