Ribó nega "crisi" de govern i veu "lògic" que en el Rialto hi haja "una diferència sobre un tema"

"No és una crisi. Nosaltres estem governant", ha indicat preguntat per si confia a tancar prompte la "crisi de govern" oberta per les postures que mantenen aquestes dos formacions respecte al projecte d'ampliació del port i d'altres assumptes com la designació de l'alcaldia pedània de Benimàmet.

Ribó, que s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió del Patronat de Fira València, ha assenyalat que aquest dijous, en el ple ordinari que celebrarà el consistori, es veurà, en "totes les votacions", que el Govern del Rialto governa.

Així, ha manifestat que en eixa sessió s'aprovarà definitivament el pressupost municipal del 2020 i que l'executiu ho recolzarà de manera "unànime". Després d'açò, el primer edil ha apuntat que és "lògic totalment" que es puga donar en algun tema "un element diferenciador" perquè el govern ho integren dos formacions diferents.

"No som el mateix partit. Cal entendre-ho. Açò no és una crisi, és una diferència sobre un tema. No és un element de crisi en absolut", ha insistit Joan Ribó.

Preguntat per la moció que el PSPV plantejarà aquest dijous en el ple sobre el port, com a alternativa a la qual presentarà Cs, l'alcalde ha comentat que encara que no ha vist el text, estima que "es queda una mica curt". "Es queda una mica curt respecte al que nosaltres pensem que s'ha de fer en aquest tema", ha exposat.

No obstant açò, ha opinat que la iniciativa socialista suposa "un pas molt avant respecte al que planteja Cs, que allò del medi ambient ho ha d'haver vist en el diccionari".