Aemet preveu que la temperatura puge fins a 6º a final de segle a la Comunitat si no es controlen les emissions

Així, ho ha advertit aquest dimecres el delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, en la roda de premsa per a fer balanç i en la qual ha avançat que es preveu un hivern sec i amb temperatures més altes del normal després d'un 2019 "molt càlid" i amb pluges que han sigut pluviomètricament normals però que han caigut de forma més concentrada, com és l'habitual en l'última dècada.

Sobre aquest tema, ha explicat que les projeccions del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic, en el seu cinqué informe, preveu una "inevitable" pujada de les temperatures fins a mitjan segle. A partir d'ací, s'han marcat dos escenaris possibles: el "més advers", si no s'adopten polítiques de control de gasos, que podria fer elevar la mitjana fins a sis graus, mentre que l'"optimista més realista" aconseguiria una estabilització l'any 2100 i un increment no major de dos graus.

Tamayo ha recalcat que l'evolució de la temperatura mitjana és "coherent" amb les previsions per al segle XXI, és a dir, que "el que està passant, amb anys cada vegada més càlids, s'ajusta al que els models pronostiquen que van a passar". Així, l'any 2019 serà probablement el dècim més càlid en la sèrie de temperatura mitjana anual des de l'any 1941 i d'ells solament dos es van registrar fora del segle XXI, l'any 1961 i el 1994.

En concret, la temperatura mitjana del 2019 serà probablement de 15,8 graus, 0,5 grau superior a la de la mitjana climàtica normal, mentre que la precipitació un 1% inferior.

Sobre aquest tema, excepte l'abril, que va ser lleugerament fred, la resta de mesos han resultat més càlids del normal, destacant juliol, octubre, febrer i el període de 17 dies que han transcorregut dedesembre, està resultant molt càlid. El dia més càlid de l'any 2019 va ser el 9 d'agost, un dia de vent de ponent que va elevarles temperatures per damunt de 42 graus en localitats de València i Alacant.

Només va haver-hi un episodi fred en l'hivern i, a més, va ser breu. Es va registrar els dies 10 i 11 de gener, que van ser els més freds del 2019, quan es va produir la invasió d'una massa d'aire polar molt seca que va deixar una mínima de -11.4 graus i es va registrar en l'observatori del pic Gavilán, en la la Pobla de Sant Miquel.

TEMPORALS DE PLUGES

Per la seua banda, la precipitació acumulada el 2019 es considera "normal" ja que fins al 17 de desembre és 501.4 l/m2, un 1% inferior que la de la mitjana climàtica del període 1981-2010.

No obstant açò, la precipitació ha estat repartida de forma molt desigual. Mentre que en un 16% del territori, en el litoral nord de València i litoral i prelitoral de Castelló, l'any ha sigut molt sec, en el 15%, sud d'Alacant i interior sud de València, ha sigut molt humit i fins i tot extremadament humit, el més humit des que hi ha registres en observatoris com el de l'aeroport d'Alacant-Elx i Oriola.

Així mateix, com és habitual en els últims anys, s'alternen períodes secs combinats amb breus períodes de pluges torrencials. Així, durant els dies 18 al 22 d'abril es va produir el primer gran temporal mediterrani de l'any, que a Xàbia va deixar en un dia 283,8 l/m2, el major acumulat des de la riuada del 1957. Fins a l'agost no va tornar a ploure, però en la matinada del 20 al 21 es van acumular 138 l/m2 al Verger.

No obstant açò, el fenomen meteorològic més destacat del 2019 van ser la DANA dels dies 11 al 15 de setembre que va concentrar a Oriola en sis hores el 70% de les pluges del tot l'any. Finalment, entre els dies 2 al 5 de desembre es va produir un nou temporal mediterrani que aquesta vegada sí que va ser amb pluges generalitzades en les tres províncies.

Per la seua banda, la tardor climàtica 2019 (trimestre setembre-octubre-novembre) ha resultat molt càlid i pluviomètricament normal. En concret, la temperatura mitjana ha sigut 16,8 graus, que és 0,6 graus més alt que la de la mitjana normal mentre que la precipitació acumulada ha sigut 177.0 l/m2, que és un 7% inferior que la de la mitjana climàtica del període 1981-2010.