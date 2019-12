El Botànic aprova en Corts la llei d'acompanyament i s'inclou amb suport del PP la contractació de policies interins

La Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat va superar les tres esmenes a la totalitat amb les quals PP, Ciutadans (Cs) i Vox van demanar la seua devolució al Consell i en la fase de debat de les esmenes parcials es va produir una incidència que ha sigut novament comentada en aquest últim debat, ja en el ple de la Càmera.

En concret, es va produir quan els grups del Botànic van demanar un recés de 15 minuts per a arribar a un acord entorn de l'esmena amb la qual es bonificava en un 99% l'Impost de Successions i Donacions per a empreses familiars -el PSPV defenia eliminar el requisit de facturació anual de menys de 10 milions d'euros-, que es va perllongar durant 45 minuts. PP, Cs i Vox van abandonar la comissió en senyal de protesta i la sessió va ser suspesa fins a diversos dies després.

Finalment, l'acord per a deixar eixe requisit de facturació per a empreses participades i amb accions, eliminant-ho en el cas d'empreses agrícoles i d'activitats professionals i individuals, ha sigut posat en valor pel Botànic aquest dimecres i novament criticat per l'oposició, que fins i tot ha assenyalat que haurien d'haver demanat perdó per l'ocorregut.

El diputat socialista Ernest Blanch ha defès una altra de les esmenes 'botàniques' que quedaven pendents per al ple, la que permet la contractació de policies locals interins per part dels ajuntaments en determinades circumstàncies, ja que la Llei de Coordinació de Policies Locals del 2017 no ho permet, la moratòria a eixa prohibició acaba en el mes de gener i hi ha una sentència del Constitucional que avala eixa contractació.

Es tracta, ha dit, d'"ajustar" la normativa a la realitat de molts municipis, sobretot les localitats turístiques, per a poder disposar d'agents, més enllà de defendre l'estabilitat en aquests cossos.

"NYAP AMB MAJÚSCULES"

La portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, ha assegurat que aquesta esmena "és un nyap amb majúscules, negreta i subratllada", i ha recordat que ja la llei "va nàixer malament i es va dir, el decret va ser pitjor i l'esmena, horriblement mala". En tot cas, ha assenyalat que la recolzarien, però ha demanat una comissió per a modificar la llei parlant amb tothom: ajuntaments i policies.

La síndica, Isabel Bonig, ha incidit en eixe argument i ha explicat que "s'ha negociat a última hora" i l'aproven per responsabilitat, però "exigirà molts requisits i plantejarà problemes pràctics".

No obstant açò, des d'Unides Podem Ferran Martínez ha insistit en la seua negativa en considerar que la sentència del TC no afecta la Comunitat Valenciana i perquè creuen que aquesta esmena "no soluciona" la situació, ja que el que cal fer és desenvolupar reglamentàriament la Llei de Coordinació de Policies Locals.

Finalment, ha tirat endavant amb el suport de PSPV, Compromís i PP, amb l'abstenció de Cs i el vot en contra d'Unides Podem i Vox.

Més enllà d'aquest debat concret, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha apuntat que s'ha fet "una gran llei d'acompanyament" i ha agraït el treball a tots els grups que han participat.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, també s'ha mostrat "molt satisfet", ha destacat que no es pot "entrar en una competició" pel dúmping fiscal perquè aleshores "guanyen els de sempre, els milionaris", i ha criticat que "l'oposició de dretes busca desviar l'atenció" amb actituds com l'abandó de la comissió en el seu moment.

"SOBREACTUACIÓ DEL PP"

Ha lamentat la "sobreactuació del PP, que pensava que el Botànic no anava a arribar a un acord en matèria tributària", la "incoherència de Cs" i la "ganduleria" de Vox en no presentar esmenes: "Açò són Les Corts, no 'El rincón del vago". "Podem anar amb la cara ben alta, mostrar els acords sense complexos; si algú pensava que açò acabaria malament, mala notícia, hem sigut exemple d'acord i unitat", ha dit.

Ferran Martínez ha assenyalat que s'han donat "passos endavant" malgrat les limitacions existents i ha destacat que hi ha "una oposició desnortada, sense projecte nítid per a la Comunitat". El PP "dispara per damunt", Cs ha jugat "un paper anodí" i Vox no ha participat, ha dit, qualificant-ho d'"autèntica vergonya". "No sé si és tècnicament possible, però no haurien de poder cobrar aquests dos mesos. Si tingueren un mínim d'ètica personal, renunciarien".

Eva Ortiz ha criticat que el Botànic busca amb aquesta llei "arreglar-se el seu, imposar el seu sectarisme i saltar-se els controls", ha insistit que s'ha "incomplit la promesa de Puig" de bonificar Successions i Donacions a tota l'empresa familiar i ha advertit el Botànic que "atacar per atacar el PP no dona cap rèdit".

Des de Cs, Tony Woodward ha acusat també els grups que sustenten al Consell d'haver "maltractat l'oposició amb males formes del passat", i els ha acusat de crear "dúmping a la valenciana, castigant les empreses grans", que va a provocar que quan una vaja a facturar més de 10 milions "pense que és millor crear una altra empresa".

Finalment, el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha criticat que aquesta llei modifica moltes normes "per la porta de darrere" i amb les esmenes hi ha "menys llum encara", la qual cosa li recorda "a la Cuba de Castro". Al seu juí, les modificacions introduïdes "no persegueixen el ben comú, sinó la reconstrucció del marxisme cultural", substituint "la lluita de classes per la lluita de sexes".