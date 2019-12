La reforma del Palau de la Música començarà el primer trimestre del 2021

Les obres de reforma del Palau de la Música de València, que contemplen reparar els desperfectes registrats en les seues dues sales principals -Iturbi i Rodrigo- i actuar per a atendre totes les necessitats de l'edifici després d'haver complit 32 anys, començaran en el primer trimestre del 2021 després que en eixe mateix període es publique la licitació i adjudicació d'aquests treballs.

L'objectiu de l'Ajuntament de València, de qui depèn aquest auditori, és reobrir les zones que han sigut tancades "en el menor temps possible" després d'haver escomès la seua "renovació" per a convertir-lo en "un edifici més modern i eficient energèticament". A més, pretén que tota la intervenció estiga encaminada a "preservar i recuperar, en la mesura dels possible, la idea del projecte original" del Palau de la Música "redactat el 1984 per l'arquitecte José María García de Paredes".

Així ho han indicat aquest dimecres la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del recinte, Glòria Tello, i l'edil de Servicis Centrals Tècnics i Contractació, Luisa Notario, en la roda de premsa que han oferit per a parlar del projecte bàsic i d'execució d'aquesta reforma. La Junta de Govern Local del consistori aprovarà divendres que ve la redacció d'aquest projecte.

La intervenció prevista inclou també la reparació de la pedra que recobreix la façana de l'edifici i eliminar les filtracions d'aigua detectades en l'immoble. L'obra anunciada per a eliminar el trencadís de la façana, "un element impropi", no es contempla en aquest projecte atés que es tracta d'una intervenció "totalment independent" que s'escometrà d'altra banda, han precisat les regidores.

Tello i Notario no han donat dades sobre la data en la qual podrà estar conclosa la reforma ni sobre el cost que tindrà i han assegurat que podran oferir informació sobre aquest tema "una vegada estiga redactat el projecte" de l'obra. "Hui no es pot tindre una estimació", ha dit la responsable de Servicis Centrals Tècnics, que ha apuntat que "la idea és que s'execute per fases" tota l'actuació.