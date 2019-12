La borrasca Elsa podrà en avís a la Comunitat per vent i després del seu pas deixa un Nadal amb temps suau i tranquil

Així, ho ha assenyalat aquest dimecres el delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, en roda de premsa per a informar del resum climàtic de la tardor; avanç del resum anual 2019 i predicció estacional per a l'hivern 2019-2020.

D'aquesta manera, es preveu que 'Elsa' arribe a la Comunitat Valenciana en la matinada del dijous i deixe fins a primera hora del matí del divendres ratxes de vent molt fortes, de 90 a 100 km/h, en l'interior i en el litoral de nord d'Alacant.

Així mateix, hi haurà avís per fenòmens costaners, que seran de major intensitat en el litoral d'Alacant costaners, ja que s'espera que bufe vent del sud-oest força 7 a 8, amb ones de tres a quatre metres.

No obstant açò, ha aclarit que no s'espera que aquesta borrasca descarregue pluges importants a la Comunitat Valenciana. En canvi sí hi haurà una pujada de temperatures dissabte que poden registrar màximes de 25 graus, una cosa "excepcional" per a aquesta època.

Tamayo ha assenyalat que a partir del diumenge, es preveu que finalitze la borrasca i entre un anticicló que deixarà un Nadal amb temps "més tranquil, i temperatures suaus pel dia i un poc més fresca a les nits en estar els cels clars".