El Ayuntamiento da 24 horas al Principado para retirar un argayo en la carretera AS-379

Según han indicado, el argayo está ocupando por completo un carril de la calzada y próximo a una curva, en la carretera AS-379, en las proximidades del monasterio de San Antolín de Bedón, concejo de Llanes. "Un argayo se ha convertido en un auténtico riesgo para la seguridad de los conductores y automovilistas que circulan a diario por esta vía desde hace más de dos semanas", han indicado.

"Especialmente delicada es la situación de noche, por la ausencia de la señalación adecuada, ya que si bien se han colocado señales en ambos sentidos, informando de la existencia del argayo; una vez oscurece se incrementa notablemente el peligro por carecer de la oportuna señalización lumínica", han explicado.

Desde el equipo municipal de gobierno se llama la atención sobre "la importancia y gravedad del asunto", instando a la Dirección de Carreteras del Principado a la retirada del argayo con la máxima celeridad, "por ser una actuación que requiere la mayor premura para evitar daños mayores". "En caso de inacción del Principado lo hará el servicio municipal de obras, facturándole después los trabajos realizados al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras", han afirmado.

"La situación creada no hace si no confirmar los temores del gobierno del Ayuntamiento de Llanes respecto del abandono al que ha condenado el gobierno del Principado al concejo llanisco; ya evidenciado en el borrador de los Presupuestos Generales 2020 donde no aparece ni un solo euro para invertir en las carreteras de Llanes. Hay 45 millones para todas Asturias y 0 euros para Llanes", han denunciado.

El equipo de gobierno llanisco afirma que el Principado deberá asumir toda la responsabilidad si se produce algún tipo de accidente en este punto kilométrico y añade que "pese al sectarismo" del PSOE de Asturias con el municipio, "Llanes no cederá en su afán de gobernar en condiciones de igualdad para todos y cada uno de los vecinos".