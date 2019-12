La defensa del acusado del crimen de Ana Enjamio cuestiona a testigos y peritos y recuerda el caso Wanninkhoff

Así lo ha trasladado el abogado de César A.O. en la presentación de su informe final ante el tribunal de jurado, y ha lamentado que su cliente, que ha renunciado a su derecho a pronunciar la última palabra en la vista, fue ya el "sospechoso número 1 desde el principio" y toda la investigación se dirigió a incriminarlo.

Según ha incidido, el acusado siempre reivindicó su inocencia, y no pudo acosar ni matar a Ana Enjamio porque mantenía una relación con ella. De hecho, ha incidido en que "vivieron una auténtica pasión", con una "atracción física irresistible".

Por su parte, la letrada de la Xunta, que ejerce la acusación popular, también ha señalado la culpabilidad del acusado y ha recalcado que "no había nada de normal" en su relación con la víctima. "Dice que no pudo matar a la mujer de su vida, pero es que la violencia de género es eso. Hay amores que matan", ha recalcado y ha afirmado que "no hay otra explicación" que la violencia machista para este crimen.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)