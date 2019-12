Becky G, primera artista internacional confirmada per al festival Big Sound de València

Reconeguda com la Millor Artista Femenina i Premi Evolució Extraordinària en la recent edició dels Latin Music Awards, Becky G, actuarà per primera vegada en la capital del Túria juntament amb els ja anunciats C. Tangana, Bad Gyal i Don Patricio.

El Big Sound es presenta com un festival autèntic, especialitzat en el gènere urbà i apte per a tot tipus de públics que presenta dos jornades de música, art, gastronomia, tallers, i activitats culturals en dos grans escenaris a l'aire lliure: el Main Stage dedicat cent per cent als concerts de grans noms de Música Urbana i el The Basement Stage, després de la cabina del qual es reuniran un nodrit programa d'artistes, internacionals i valencians afins als ritmes de la música urbana i house", detalla l'organització en un comunicat.

La californiana Becky G, "convertida ja en tota una icona, amb més de 23 milions de seguidors sol en Instagram, ha participat en gires juntament amb Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin i Jason Derulo i ha gravat col·laboracions amb Pitbull, Daddy Yankee, Bad Bunny, Yandel, i CNCO, entre d'altres", destaquen. Es troba en plena promoció del seu primer àlbum, 'Mala Santa'.