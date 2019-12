Más de un centenar de representaciones integran la nueva programación de los teatros Romea y TCM

El concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, ha indicado que "nuestros teatros acogerán espectáculos regionales, nacionales y también internacionales que, de nuevo, abarcan todos los géneros, como teatro, música, danza, circo y humor, y con los que se pretende ofrecer una variada y amplia oferta a los ciudadanos de la Región de Murcia basada siempre en la calidad".

Las entradas para los espectáculos del Teatro Circo pueden adquirirse desde este mismo miércoles, al igual que los abonos, que en esta ocasión serán cuatro: Abono General, Abono Danza, Abono Circo y Abono Murcia Jazz Festival. Las entradas del Romea saldrán a la venta el próximo viernes a las 12.00 horas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha presentado los nuevos espectáculos junto al responsable de la programación y coordinación de los teatros Romea/TCM/Bernal, Juan Pablo Soler, y al asesor artístico de los teatros, César Oliva, quienes han destacado que, además de su programación propia, los teatros Romea/TCM serán sede de festivales y ciclos que se celebran en la Región como la Cumbre Flamenca de Murcia, el Ciclo Mujeres a Escena y dos nuevos certámenes que comenzarán su andadura en 2020: el Murcia Jazz Festival, que se celebrará en marzo, y el Festival Caleidoscopio, programado para los meses de abril y mayo.

De este modo, los teatros, que también son sede de numerosas actividades paralelas abiertas a todos los ciudadanos, se integran plenamente dentro de la programación cultural de la ciudad, en una nueva etapa en la que ya se ha unificado la gestión artística de los teatros de Murcia, trabajando de forma conjunta en su programación para la próxima temporada.

GRANDES NOMBRES DEL TEATRO

Respecto a la programación presentada, conocidos actores como Imanol Arias (protagonista de 'El coronel no tiene quien le escriba'), Aitana Sánchez Gijón ('Juana'), Carmen Machi y la ganadora del Goya en 2019 Carolina Yuste ('Prostitución'), Verónica Forqué ('Las cosas que sé que son verdad'), Josep Maria Pou (Viejo amigo Cicerón), Juan Echanove ('La fiesta del chivo'), Blanca Portillo ('Mrs. Dalloway') o Alaska y Mario Vaquerizo ('La última tourné') subirán al escenario para protagonizar varias de las obras programadas.

Se verán también en escena los últimos textos de reconocidos dramaturgos como los argentinos Pablo Messiez ('Las Canciones', una producción de Teatro Kamikaze) y Claudio Tolcachir, cuyo último espectáculo, 'Próximo', arrancará la nueva programación el 31 de enero tras su exitoso paso por el festival Temporada Alta de Madrid.

Asimismo, dos de las obras revelación que fueron reconocidas en la última edición de los Premios Max pasarán por el TCM: 'Iphigenia en Vallecas', premio al Espectáculo Revelación y a la Mejor Actriz (María Hervás), y 'AKA (Also Known As)', premio a la Mejor Autoría Revelación (Daniel J. Meyer) y al Mejor Actor (Albert Salazar).

Respecto a los espectáculos internacionales, destacan las actuaciones de dos compañías canadienses, Barcode Circus, que presentará en el TCM su nuevo espectáculo, 'Sweat & Ink', y Les Ballets Jazz de Montréal, con un montaje basado en la música de Leonard Cohen. Y dentro de la programación musical, también actuarán artistas internacionales como Luisa Sobral, Nouvelle Vague y Jay Jay Johanson, que se unen a los conciertos del Murcia Jazz Festival y a los que ofrecerán Ismael Serrano, Maldita Nerea, Víctor Manuel y Andrés Suárez, entre otros.

Todo ello sin dejar de lado el apoyo a los artistas de la Región de Murcia y a la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD), cuyos alumnos protagonizarán diferentes representaciones. Los teatros se suman asimismo al Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia puesto en marcha recientemente y acogerá un total de ocho espectáculos -cuatro a cargo de compañías de la Región y otros cuatro de fuera-, y se realizará asimismo una nueva coproducción, en este caso con la Compañía Deconné para su espectáculo 'La perspectiva del suricato', que incluirá a artistas con diferentes capacidades y que se estrenará en abril.

Toda la información sobre los espectáculos y los abonos se puede consultar a partir de hoy en las páginas web de ambos teatros (