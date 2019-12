Jaden Smith habla por primera vez de las razones por las que tuvo que abandonar la dieta vegana

Las restricciones le estaban ocasionando graves problemas de salud por un estómago débil. Así, a grandes rasgos, se podría definir cuáles fueron los motivos que llevaron a Jaden Smith a abandonar la dieta vegana tras una intervención en septiembre de sus padres, Will y Jada Pinkett Smith.

"Quiero dejar claro que soy vegetariano y que he intentado ser vegano", dijo entonces Jaden. Cualquier dieta, ya sea vegetariana, vegana, etcétera, no solo requieren de un inmenso compromiso, ya sea ideológico, medioambiental u otras razones, sino también un conocimiento previo de tu cuerpo, de ahí la importancia de los profesionales de la nutrición.

Ahora, el actor de 21 años se ha atrevido a hablar de ello públicamente en una Red Table Talk, un programa de entrevistas estadounidense que solo se transmite a través de la web de Facebook Watch y que precisamente tiene a su madre como una de sus presentadoras..

En ella, el joven rapero abordó cómo fue esa dieta vegana (y como toda dieta, restrictiva) y todo aquello que le impulsó a dejarla, con especial hincapié en la charla que tuvieron con él sus padres, que también estaban en el programa junto con más miembros del clan Smith, como Willow, la hermana de 19 años de Jaden, o Trey, de 27 y fruto de una relación anterior de Will Smith.

En la entrevista, el actor de Independence Day, de 50 años, y la actriz de Collateral, de 48, admitieron que buscaron ayuda externa en nutricionistas y médicos especializados para hablar de los resultados de una prueba de salud que le hicieron a su hijo.

Esta fue la mecha para que se produjera la intervención a su hijo en septiembre, pues el propio Will Smith reveló a su familia entonces (y este lunes en el programa) que él también sufrió sus propias luchas internas de desórdenes alimenticios de comida y peso, y no quería ver a Jaden pasar por lo mismo.

Tal y como dijo el Clan Smith tras aquella intervención, Jaden estaba macilento y grisáceo por no comer nada de origen animal y estos hábitos alimenticios salieron a la luz, preocupando a sus seguidores por su estado de salud. Le hicieron saber que estaba llevando su modus vivendi al límite sin mirar las consecuencias.

De hecho, Will Smith se puso serio en la Red Table Talk al hablar de este asunto, puesto que, desveló, él y su mujer estaban "realmente nerviosos" por ver cómo su hijo mediano "se consumía".

En aquel momento, el emprendedor detrás de JUST Water, la empresa de los 100 millones de euros, que venía de celebrar su cumpleaños con una 'food truck' vegana que daba comida gratis a las personas sin hogar, se dio cuenta de cuál era el problema.

"Ahora estoy comiendo bien. Y yo estoy bien. Sin problemas", afirmó antes de comentar cómo llegó a ser su vida. "Después del último episodio [la intervención], camino por la calle y la gente dice: '¡Dios mío! ¿Estás enfermo? ¿Te llevo a algún sitio? ¿Te traigo un poco de agua?'. Se acercaba a mí como 'Oye, tío, puedes coger de mi comida, ¿sabes?", relató.

Fue entonces cuando entró en la entrevista el Dr. Mark Hyman, un reconocidísimo experto médico -fundador y director de The UltraWellness Center- y columnista en temas de salud de The New York Times (y antes en The Huffington Post), quien quiso analizar el caso de Jaden Smith.

El Dr. Hyman reconoció que los problemas venían originados por comenzar una dieta como la vegana sin la preparación adecuada. Es decir, sin que Jaden se conociese a sí mismo, pues sus deficiencias nutricionales provenían de un estómago sensible.

La buena noticia para el actor y músico es que podrá retomar su dieta cuando "entrene" su alimentación. "Cuando fortalezcas tu estómago, tu dieta se podrá expandir, tomarás algunos suplementos y todo volverá a la normalidad", le comentó antes de elogiarle con un "vas a conquistar el mundo".