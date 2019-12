López (PSOE) considera que Canteli (PP) debe pensar "muy seriamente" en el fututo del equipo de gobierno

López ha facilitado este miércoles a los medios de comunicación un certificado, firmado por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en el que demuestra cómo y en qué se gastó el dinero público del Ayuntamiento de Oviedo cuando él era el alcalde de la ciudad. "No todos somos iguales. No soy, ni he sido, ni parecido a Canteli", ha aclarado.

López ha dicho que "la honestidad debe primar en cualquier servidor público, se trata de una cuestión de principios democráticos". En este sentido, se ha referido a Canteli, de quien ha dicho que si no tiene principios democráticos que por lo menos cuide la imagen, ya que la ciudad está saliendo en noticias de ámbito nacional.

Según ha informado en rueda de prensa, 16 fueron los viajes realizados durante el mandato del tripartito, de los que 3 no supusieron ningún gasto para el Ayuntamiento de Oviedo. Así consta, según ha apuntado, en el certificado firmado por el propio alcalde Alfredo Canteli. "No todos somos iguales. No soy, ni he sido, ni parecido a Canteli", ha aclarado el portavoz socialista.

Los viajes del excalde supusieron un gasto total de 4.990,36 euros para las arcas municipales, mientras que en las aproximadamente 47 comidas que ha citado, se produjo un gasto de 394,83 euros. "Comimos bastante más pero no lo pagó el Ayuntamiento", ha apostillado.

López ha reiterado que su mujer nunca ejerció de alcaldesa consorte y que sí estuvo acompañado por ella en alguna ocasión, "no confundamos acompañamiento con representatividad", ha apuntado.