López Miras considera el cierre del trasvase como una "traición" y responderá con todas las medidas a su alcance

"Coincido plenamente con los regantes y los agricultores de la Región como lo he hecho siempre, es vergonzoso lo que ha pasado y, además, de mal gusto", ha lamentado López Miras, quien ha recordado que habló este mismo martes a mediodía con el presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, y habló precisamente con él sobre financiación autonómica, sobre el Mar Menor y sobre el trasvase Tajo-Segura.

"Fue incapaz de decirme nada sobre el trasvase y, a las pocas horas de haber hablado conmigo y de haberle transmitido yo directamente que la Región necesitaba el trasvase Tajo-Segura, pegan ese hachazo", ha lamentado el presidente del Gobierno murciano, quien cree que se trata de una decisión "estrictamente política y partidista, en contra del criterio técnico, en contra de lo que habían autorizado los técnicos".

Y es que recuerda que los técnicos aprobaron casi 20 hm3 para regadío que el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez "rechazó", algo que López Miras considera "vergonzoso" y "un ataque frontal a la Región y a su futuro, no solo a un sector".

No obstante, ha advertido a Sánchez "que tenga la seguridad de que no nos vamos a quedar quietos", sino que el Gobierno murciano va a agotar todas las vías administrativas y recurrirá a todas las vías contenciosas que también estén a su alcance. "Usaremos todas las herramientas legales que haya a nuestro alcance para que no se consume lo que es un ataque a la Región", ha corroborado.

López Miras ha criticado que el impacto de esta medida no repercute solo en las necesidades de los agricultores, sino "a toda la Región: sobre el empleo, sobre las empresas de transporte que tenemos o sobre las plantas envasadoras que tenemos", ya que provoca "un efecto transversal a todos los empleos".

Ha recordado que la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, "ya anuló el trasvase de 7 hm3 de forma unilateral el mes pasado y, este mes, lo ha vuelto a hacer con los casi 20 hm3 que autorizaban los técnicos". Además, cree que es "mucho más grave" porque, unas pocas horas antes, él le había dicho a Pedro Sánchez que el trasvase es "esencial" para la Región y que será uno de los puntos más importantes que tratarán cuando vaya a la Moncloa a verlo.

"Es una traición con alevosía, desde luego, porque no fue capaz de decírmelo personalmente cuando hablamos, y sí lo hizo unas pocas horas después", critica López Miras, quien ya se ha puesto en contacto y a disposición del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, al que ha ofrecido todos los medios técnicos de la Comunidad.

EL GOBIERNO ESTÁ ESTUDIANDO LA RESPUESTA

En este sentido, ha confirmado que el Gobierno regional también está estudiando qué medidas llevar a cabo, y este mismo miércoles podrá saber qué capacidad de actuación tiene.

"Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero los criterios de la Ley del Memorándum del trasvase son objetivos y están claros, y los técnicos hayan autorizado un trasvase por segundo mes consecutivo", ha señalado López Miras, quien ha arremetido contra el hecho de que un cargo público como la ministra "lo deniegue de forma unilateral e injustificada".

"No sé cómo llamar eso, pero se están tomando decisiones injustas y lo estamos diciendo", según López Miras, quien ha reconocido que la vía judicial no será la primera pero no está descartada. "Vamos a agotar todas las vías y recursos que estén al alcance del Gobierno regional", ha advertido.

"CONSECUENCIAS DRAMÁTICAS"

En una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3, López Miras ha señalado que esta medida afecta a Murcia, Alicante y Almería, y las consecuencias "van a ser dramáticas porque el 30% del empleo de la Región y del PIB dependen de la agricultura". Además, añade que el 20% de las exportaciones de frutas y hortalizas de toda España vienen de la Región de Murcia.

Más allá de esto, cree que "hay que ver un trasfondo, el de una intervención en otra forma a la Región de Murcia". Así, ha recordado que esta semana "vimos cómo intervenían financieramente a Andalucía, y en la Región de Murcia nos intervienen en lo que más nos duele y lo que más útil es para nuestro desarrollo, que es el trasvase Tajo Segura".

A su juicio, "son distintas formas de intervenir pero una misma forma de hacer política y de intentar asfixiar a comunidades que no tienen presidentes del PSOE". López MIras ha lamentado que los objetivos de esta medida "solo están en la cabeza de un presidente que después de lo que hizo ayer por la tarde, tras hablar conmigo, está claro que está desnortado".

A su juicio, el objetivo de Sánchez puede ser "intentar condicionarnos o chantajearnos para que le veamos las orejas al lobo, para que no alcemos la voz, e intentar que las comunidades donde no gobierna el PSOE las cosa empiecen a ir mal". Así, advierte que "se están tomando decisiones muy graves porque están rozando en algunos supuestos la prevaricación".

EL GOBIERNO CENTRAL, ANTES DE FIN DE AÑO

Al ser preguntado por la conformación del nuevo Gobierno de España, López Miras ha considerado que, en base a lo que escuchó a Pedro Sánchez, a él le "cuadra" que la investidura pueda ser antes de final de año.

Ha recordado que, desde septiembre hasta hoy, le ha enviado a Sánchez más de 11 cartas requiriéndole asuntos de extrema urgencia para la Región, lo ha llamado dos veces y no ha obtenido "nunca respuesta".

"Y el viernes, deprisa y corriendo, nos avisan de que el martes nos va a llamar a todos los presidentes autonómicos para decirnos exactamente nada, porque lo único que me transmitió ayer el presidente en funciones es que él tiene voluntad de conformar un Gobierno lo antes posible que empiece a andar", ha corroborado.

El presidente del Gobierno murciano le transmitió que no está de acuerdo en que esté conformando "un gobierno con comunistas, populistas y con aquellos que quieren romper España", pero que una vez que conforme ese Gobierno, la lealtad del Gobierno murciano con el Ejecutivo central "se basará en cómo atienda las necesidades de la Región".

"Sobre financiación, me dijo poco más de que a él le gustaría convocar anualmente una Conferencia de presidentes, algo que veo bien, pero ha tenido un año y medio anteriormente para hacerlo", según López Miras. Sobre el Mar Menor, lamenta que Sánchez solo le comunicó "cosas demasiado inconcretas, ni una sola medida; y sobre agua, ustedes saben que la Región depende del trasvase Tajo-Segura".