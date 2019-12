Boris Izaguirre sale en defensa de Gonzalo Miró sobre la polémica con Malú y Albert Rivera: "Lo dije yo, no él"

Al final va a resultar que todo lo que parecía un culebrón se va a quedar en agua de borrajas. Malú y Albert Rivera anunciaron que esperaban un bebé, luego llegaron unas supuestas declaraciones de Gonzaló Miró, expareja de la cantante, cargando contra el anterior líder de Ciudadanos. Luego él mismo lo desmintió y ahora Boris Izaguirre sale en su defensa y dice que aquellas palabras las dijo él, no Gonzalo.

Menudo lío, así que por partes. Lo de la artista y el expolítico ya es tan conocido que hasta es noticia la suite que han alquilado para que la futura madre dé a luz en las mejores condiciones posibles.

Lo que quizá fue más llamativo fueron las supuestas declaraciones del colaborador en las que aseguraba que lo que siempre quiso Albert Rivera fue notoriedad y fama, pero nunca ser Presidente del Gobierno y de la que se hicieron eco numerosos medios de comunicación.

Su respuesta, en la presentación de la película documental Regresa El Cepa, una cinta basada en el trabajo que realizó su madre, Pilar Miró, con El Crimen De Cuenca en 1980, fue contundente: "Los medios mienten".

"No, yo cuando quiero decir algo, lo digo, pero que no fue el caso. Que no lo dije yo. No me puedo reiterar sobre algo que nunca he dicho", insistía visiblemente molesto por cómo se ha tratado el tema con poco rigor periodístico.

Y aquí entra a colación su gran amigo Boris Izaguirre, quien ha echado un capote a su colega, ha dicho esta boca es mía y que las palabras que se le han atribuido tanto a Gonzalo Miró las pronunció él.

"Yo fui invitado al programa de Gonzalo y me estaba entrevistando a mí y yo di unas opiniones que tengo sobre Albert Rivera y creo que esas opiniones son mías, las que le han atribuido a Gonzalo. No es verdad. Él no las dijo", ha afirmado el venezolano.

"Lo que se dijo de Albert Rivera y Malú lo dije yo, no Gonzalo", ha aclarado el periodista, que es uno de los protagonistas del nuevo anuncio navideño de Campofrío en el que hace una pantomima de Santiago Abascal, lo que para él ha sido un check en su lista de cosas pendientes.

"Yo creo que es un sueño hecho realidad: cuando tú quieres que te llamen y te llaman, es algo increíble" ha dicho al respecto el finalista de la última edición de Masterchef Celebrity, que ha bromeado al respecto de encargarse de los fogones de su casa estas Navidades.

"[Van a ser] Maravillosas, sobre todo porque este año sí voy a cocinar. El año pasado me quedé a las puertas de conseguirlo, pero este año me toca cocinar y he convencido a Rubén de que sí sé cocinar", ha comentado distendidamente.