El dibuixant de ?Hulk?, Joe Bennett, estarà en el Saló del Còmic de València

Així ho han anunciat els responsables de la trobada, que destaquen que serà la primera vegada que Benedito José Nascimento estiga com a autor convidat en una fira europea "i aportarà al Saló del Comic de València la transcendència internacional d'un autor de la seua talla".

Sobrenomenat "Bene" pels seus amics, ha treballat tant en Marvel com en DC i en títols com 'The Amazing Spider-Man', 'Captain America vol.2', 'Nightmare', 'Conan', 'Nova vol.3', 'Elektra vol.2', 'Captain America and the Falcon' i 'The Incredible Hulk vol.2', entre molts altres altres, sent un dels punts alts de la seua carrera treballar al costat d'Alan Moore en 'Supreme'.

L'artista va caure en la mira de DC Comics, amb qui va firmar un contracte en exclusiva i on va estar recolzant en l'art d''Infinite Crisis' i en diversos títols com l'excel·lent '52', l'spin-off de 'The Sandman' titulat 'The Sandman Presents: Bast', i en els nous '52' amb 'Deathstroke' i 'The Savage Hawkman', a més de participar en els còmics de la sèrie 'Arrow' i la historieta digital de l'Home d'Acer, 'Adventures of Superman'.

Bennett ha treballat per a la majoria d'editorials del mercat nord-americà, entre les quals es troben 'Devil's Due Publishing', 'Chaos! Comics', 'Now' i 'Continuyiti Comics'. També va participar en 'Buffy the Vampire Slayer' per a 'Dark Horse Comics'. En 2018 es va convertir en el dibuixant regular de la sèrie 'The Inmortal Hulk', per a Marvel Comics, en el rellançament del personatge al costat del guionista Al Ewing.

ANTONIO ALTARRIBA

Al costat d'aquesta firma internacional, el Saló del Còmic de València també ha confirmat la seua presència durant la fira d'una de "les grans referències en la historieta contemporània espanyola", com el saragossà Antonio Altarriba, Premi Nacional del Còmic en 2019 i Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona aquest mateix any. Altarriba és un assagista, novel·lista, crític i guionista d'historietes i televisió que, a més, és catedràtic de literatura francesa en la Universitat del País Basc.

Antonio Altarriba també és president d'ARGH!, l'Associació Professional de Guionistes de Còmic. Es tracta d'una associació de recent creació que naix aquest mateix 2019 amb la intenció d'agrupar diferents professionals del món del nové art i donar-los un punt de trobada, vetlar pels seus drets, servir-los de plataforma de promoció i oferir formació en l'àmbit de l'escriptura d'historietes.

També ha confirmat la seua participació en el Saló del Còmic de València la creativa catalana Susanna Martín, il·lustradora i dissenyadora gràfica autora de diversos còmics i novel·les gràfiques centrades en la dona, com 'Gaza Amal: Historietas de mujeres valientes en la Franja de Gaza', realitzada en col·laboració amb l'UNRWA, Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim, que presentarà durant el Saló.

L'últim nom a sumar-se a l'elenc de professionals que ja han confirmat la seua presència en el Saló del Còmic de València és Elisa McCausland, periodista, crítica i investigadora espanyola especialitzada en cultura popular i feminisme. Al novembre de 2018, va rebre el premi Ignotus en la categoria d'assaig pel seu llibre 'Wonder Woman: El feminismo como superpoder'.

Aquests quatre professionals se sumen a la nòmina d'autors ja confirmats amb anterioritat pel Saló del Còmic de València. Entre ells destaquen autors com Jordi Bernet, dibuixant de llarga trajectòria que va saltar a la popularitat amb 'Torpede 1936' obra de dimensió internacional. Ha sigut reconegut com a dibuixant en festivals internacionals com el d'Angouleme i la Comic-con de San Diego.

També es comptarà amb la presència de Marika Vila, autora de còmic que va desenvolupar la seua obra amb un fort compromís polític amb el feminisme en una època que la va obligar a portar endavant els seus projectes contracorrent: els anys 70. Al costat d'ells han confirmat la seua assistència els valencians Paco Roca, Sento, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou i Luis NCT, entre d'altres. Molts dels autors valencians estaran presents en la zona dedicada a còmic valencià.