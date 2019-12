El dibujante de ‘Hulk’, Joe Bennett, estará en el Salón del Cómic de València

Así lo han anunciado los responsables del encuentro, que destacan que será la primera vez que Benedito José Nascimento esté como autor invitado en una feria europea "y aportará al Salón del Comic de València la trascendencia internacional de un autor de su talla".

Apodado "Bene" por sus amigos, ha trabajado tanto en Marvel como DC y en títulos como 'The Amazing Spider-Man', 'Captain America vol.2', 'Nightmare', 'Conan', 'Nova vol.3', 'Elektra vol.2', 'Captain America and the Falcon' y 'The Incredible Hulk vol.2', entre otros muchos otros, siendo uno de los puntos altos de su carrera trabajar junto a Alan Moore en 'Supreme'.

El artista cayó en la mira de DC Comics, con quien firmó un contrato en exclusiva y donde estuvo apoyando en el arte de 'Infinite Crisis' y en varios títulos como la excelente '52', el spin-off de 'The Sandman' titulado 'The Sandman Presents: Bast', y en los Nuevos '52' con 'Deathstroke' y 'The Savage Hawkman', además de participar en los cómics de la serie 'Arrow' y la historieta digital del Hombre de Acero, 'Adventures of Superman'.

Bennett ha trabajado para la mayoría de editoriales del mercado estadounidense, entre las que se encuentran 'Devil's Due Publishing', 'Chaos! Comics', 'Now' y 'Continuyiti Comics'. También participó en 'Buffy the Vampire Slayer' para 'Dark Horse Comics'. En 2018 se convirtió en el dibujante regular de la serie 'The Immortal Hulk', para Marvel Comics, en el relanzamiento del personaje junto al guionista Al Ewing.

ANTONIO ALTARRIBA

Junto a esta firma internacional, el Salón del Cómic de València también ha confirmado su presencia durante la feria de una de "las grandes referencias en la historieta contemporánea española", como el zaragozano Antonio Altarriba, Premio Nacional del Comic en 2019 y Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona este mismo año. Altarriba es un ensayista, novelista, crítico y guionista de historietas y televisión que, además, es catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco.

Antonio Altarriba también es presidente de ARGH!, la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic. Se trata de una asociación de reciente creación que nace este mismo 2019 con la intención de agrupar a diferentes profesionales del mundo del noveno arte y darles un lugar de encuentro, velar por sus derechos, servirles de plataforma de promoción y ofrecer formación en el ámbito de la escritura de historietas.

Junto a él, también ha confirmado su participación en el Salón del Cómic de València la creativa catalana Susanna Martín, ilustradora y diseñadora gráfica autora de varios cómics y novelas gráficas centradas en la mujer, como 'Gaza Amal: Historietas de mujeres valientes en la Franja de Gaza', realizada en colaboración con la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que presentará durante el Salón.

El último nombre en sumarse al elenco de profesionales que ya han confirmado su presencia en el Salón del Cómic de València es Elisa McCausland, periodista, crítica e investigadora española especializada en cultura popular y feminismo. En noviembre de 2018, recibió el premio Ignotus en la categoría de ensayo por su libro 'Wonder Woman: El feminismo como superpoder'.

Estos cuatro profesionales se suman a la nómina de autores ya confirmados con anterioridad por el Salón del Cómic de València. Entre ellos destacan autores como Jordi Bernet, dibujante de larga trayectoria que saltó a la popularidad con 'Torpedo 1936' obra de dimensión internacional. Ha sido reconocido como dibujante en festivales internacionales como el de Angouleme y la Comic-con de San Diego.

También se contará con la presencia de Marika Vila, autora de cómic que desarrolló su obra con un fuerte compromiso político con el feminismo en una época que la obligó a llevar adelante sus proyectos contracorriente: los años 70. Junto a ellos han confirmado su asistencia los valencianos Paco Roca, Sento, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou y Luis NCT, entre otros. Muchos de los autores valencianos estarán presentes en la zona dedicada a cómic valenciano.