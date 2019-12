PP, Cs i Vox urgeixen a Puig a que explique "per higiene democràtica" la seua entrevista en 'The Guardian'

Així ho han afirmat en declaracions als mitjans sobre la informació que publica 'ABC' aquest dimecres que Puig "va mentir" en la sessió de control de Les Corts de finals de setembre, en afirmar que la Generalitat no havia pagat 43.000 euros per l'entrevista i que aquesta s'emmarcava en una campanya promocional de la Comunitat Valenciana en la World Travel Market de Londres.

Segons aquest periòdic, el diari britànic sosté que l'entrevista la va fer una empresa intermediària que ofereix impacte propagandístic en capçaleres internacionals i que ha treballat amb polítics com l'exalcadesa de Madrid Manuela Carmena o el 'lehendakari' Íñigo Urkullu.

Sobre este tema, la portaveu dels 'populars' ha lamentat que la "rabiosa actualitat situe Puig en la portada nacional d'un periòdic i a la Comunitat en el focus de tots els assumptes tèrbols", especialment quan "Puig i (Mónica) Oltra -vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís- han exigit tantes responsabilitats polítiques, ocupant portades i portades on solament eixia el negatiu".

Sense "fer escarafalls i respectant la presumpció d'innocència i la paraula del 'president', que cada vegada val menys", Bonig s'ha preguntat què més ha de passar a la Comunitat perquè Puig comparega en la seu del poble valencià a "donar explicacions polítiques i assumir responsabilitats polítiques".

Ha posat l'accent que "'The Guardian' desmenteix a Puig i assegura que l'entrevista va ser pagada" i que el diari britànic "no es va interessar en ell ni en les seues mesures magnífiques de desgovern", amb el que va destinar "43.000 euros de rescatar els valencians en sanitat per a autobombo personal". I li ha retret que "quan l'han atrapat, persisteix en la seua mentida", advertint-li que si segueix així li demanaran "un poc més".

"Fins a quan hem d'aguantar que els diners vaja a l'autobombo en detriment dels valencians?", ha emfatitzat, i a açò ha sumat la situació de les llistes d'espera en sanitat i dependència, els barracons, la "paralització" d'inversions com l'ampliació del port de València o Intu Mediterrani, la situació "crítica" de Ford Almussafes o el "caos" en els centres de menors, que "pareix un serial".

"ELS SEUS SOCIS TAPEN LES SEUES IRREGULARITATS"

De Cs, Cantó ha tornat a ratllar a Puig com "el Berlusconi de Morella (Castelló)", ha afirmat que els valencians "no es mereixen un president que mentisca i s'amague mentre els seus socis de govern (Compromís i Podem) tapen totes les seues irregularitats" i ha exigit que comparega en un ple extraordinari per a donar explicacions sobre l'entrevista.

El síndic de la formació 'taronja' també ha criticat que el 'president' "està cobrant un sobresou mensual per les accions que té en el mitjà de comunicació que ha rebut l'únic quitament del banc públic valencià" i ha denunciat que el Botànic gasta "quatre vegades més en publicitat institucional que l'últim govern del PP".

En la mateixa línia, la síndica de Vox ha reclamat la dimissió de Puig "en un exercici de responsabilitat i higiene democràtica", advertint que "va mentir en Les Corts en dir que la Generalitat no va pagar l'entrevista". "Si és fals, que es querelle contra 'The Guardian'", ha recalcat, "perquè no pot estar mentint constantment als ciutadans".

"El Botànic fa aigües per tots costats, és el govern del Titanic més prompte", ha resumit la portaveu de Vox, i ha insistit que "el que diu 'The Guardian' és que l'entrevista era d'àmbit publicitari, amb el que es va pagar amb diners públics per a autobombo i no per a la promoció de la Comunitat Valenciana".