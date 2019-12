Puig: "Sánchez m'ha dit que el finançament serà una prioritat que plantejarà en el seu discurs d'investidura"

Puig, en una entrevista a Onda Cero arreplegada per Europa Press, ha afirmat així mateix que "no hi ha cap discriminació" per part del Ministeri d'Hisenda amb l'avís donat a Andalusia respecte a la Comunitat Valenciana davant l'incompliment del dèficit.

De fet, ha explicat que enguany el Consell té "un pla econòmic de finançament resultat que hi ha hagut una desviació del dèficit". Per açò, ha assenyalat: "No entenc aquesta polèmica que em pareix bastant artificial i cínica perquè, davant totes les comunitats que no compleixen d'una manera objectiva, el Ministeri d'Hisenda d'abans i ara, complint amb una llei de Rajoy, actua en conseqüència".

Així, ha assenyalat que la Comunitat Valenciana està en eixa situació des de 2012 perquè "les institucions estan per damunt dels partits" i "quan un arriba al Govern es troba amb el bo i el roín". "I nosaltres trobem amb un dels dèficits més importants d'Espanya i una situació molt complicada", ha recordat.

En aquest sentit, ha explicat que la Comunitat "no pot complir els objectius de dèficit perquè estem infrafinançats" i així ho han fet saber en el seu moment al ministre d'Hisenda 'popular' Cristóbal Montoro i al Govern de Sánchez "en igualtat de condicions". Puig ha recalcat que aquesta situació, que és "insostenible", s'arrossega des de 2014 i ha criticat que el PP quan tenia amb majoria absoluta no va fer gens".

Per contra, ha destacat que en enguany i mitjà de Govern de Sánchez "s'ha avançat en el plànol de les inversions" que ara ja atén a "la realitat territorial d'Espanya". Així, ha indicat que en els Pressupostos Generals de l'Estat que va presentar Sánchez s'arreplegava per primera vegada el 10% de les inversions que correspon a la Generalitat.