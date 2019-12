Llega a Murcia la muestra de arte contemporáneo de la Fundación Caja Mediterráneo 'Orígenes', con obras de 50 artistas

La exposición de la Fundación Caja Mediterráneo, cuyo germen es la transición democrática, se compone de obras de artistas de la talla de Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Juan Muñoz o Luis Gordillo, Carmen Calvo, Jaume Plensa o Equipo Crónica, entre otros.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco; el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer; y el comisario de la muestra, Joan Bautista, han sido los encargados de presentar esta muestra.

Boyer ha destacado la importancia de esta colección, que está formada al completo por más de 200 obras y 126 artistas. Como ha puntualizado su comisario, "no hemos querido una colección de nombres, sino obras representativas de los artistas".

Por su parte, el alcalde ha manifestado que con esta colección se cierra 2019, "un año de efervescencia cultural" y, en concreto, en este Palacio Almudí, con exposiciones como la de conde de Floridablanca, con 300 piezas provenientes del Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza, el Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional, o la muestra 'Paris Vivant', que trajo al Almudí obras del maestro Modigliani" y se han abierto también, ha recordado, "espacios nuevos" en la línea de "la promoción del talento y la cultura, abierta a todos los murcianos y participativa".

LA COLECCIÓN AL DETALLE

La exposición recorre la historia de España desde la Transición a través de los diferentes realismos críticos de la década de los 70 y las figuraciones no solo expresionistas de los años 80. El segundo hilo conductor se extiende con el tema sedentario, de la ciudad, para terminar, en la planta superior del Almudí, con aproximaciones a la naturaleza.

Integrada por fondos de la Colección Caja Mediterráneo, con 213 obras de arte al completo de destacados artistas españoles, entre los que destacan nombres como Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Juan Muñoz, Eduardo Arroyo, Eusebio Sempere, Cristina Iglesias o Luis Gordillo, entre otros, abarca un arco cronológico.

En concreto, se muestra un recorrido desde la Transición democrática hasta nuestros días, e incluye pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalaciones o técnicas digitales, atendiendo todas las tendencias plásticas y desarrollando un enfoque multidisciplinar que contempla todas las manifestaciones artísticas.

La Colección Caja Mediterráneo fue diseñada para convertirse en referente del arte español de las últimas décadas y así recorre la obra de 126 artistas representados, los nombres más imprescindibles del panorama artístico contemporáneo.

La exposición se centra en cuatro periodos históricos. En primer lugar, el referente histórico, que recoge obras de la Transición democrática española, como las del Equipo Crónica, Equipo Realidad, Joan Cardells, Rafael Armengol, Ángeles Marco, Soledad Sevilla, Hernández, Mompó, José María Sicilia, Ferrán García Sevilla o José Manuel Broto.

En este periodo histórico, germen de la Colección, se produce un cambio de paradigma del estatuto de la obra de arte y del artista, de la noción de sujeto y que coincide con la eclosión del cine, la televisión, la música, el diseño, la liberación sexual y el feminismo.

Una segunda parte está dedicada al boom de los 80 y el consenso social. En su decidida apuesta por Europa y el mundo, nuestro país se suma a la internacionalización e importa en su territorio las tendencias artísticas neoexpresionistas dominantes en el mercado internacional y alentadas por la fase de expansión económica que se produce en los mercados internacionales.

Los 90 y vías alternativas es una tercera parte. La generalizada crisis económica del año 93 se hace sentir también en España. Afloran actitudes y reacciones de grupos y artistas que cuestionan críticamente el arte oficial que se había consolidado en menos de una década. Frente a la exaltación del individualismo artístico y de la obra de arte como objeto de mercado, surgen grupos de trabajo mucho más comprometidos con la realidad social circundante.

Finalmente, prospectivas desde el presente. A medida que se acorta la perspectiva histórica, se amplía el esfuerzo por cubrir de cerca un territorio cada vez más permeable y abierto a la escena internacional con la recuperación del mercado en el cambio de siglo.

Así, destacan las obras también de Juan Muñoz, 'Staring at the sea III' (2000) y Jaume Pensa con 'The witches' (2000), ambas de la misma fecha que marcaba la que fue una de las grandes ambiciones de este proyecto, crear una colección para el siglo XXI, capaz de mostrar los antecedentes previos al cambio de siglo, así como piezas y autores relevantes del presente siglo.

En este Palacio Almudí se reúnen propuestas también que giran en torno a la noción de identidad, bien centrada en el cuerpo (Cabello&Carceller, Esther Ferrer, Juan Hidalgo, Zush o Daniel Canogar), bien implícitamente mediante relaciones de diversa naturaleza (Carmen Calvo o Pamen Pereira).

Asimismo, diversas piezas presentan visiones asimilables al concepto amplio de paisaje urbano. Obras de Victoria Civera, Santiago Sierra, José Manuel Ballester, Javier Garcerá o Isidro Blasco conviven con otras propuestas como las de Xavier Vallhonrat o Joan Fontcuberta.

Las obras de Cristina Iglesias, Perejaume, Federico Guzmán, Nico Munuera, Juan Olivares, José María Yturralde, Amparo Tormo, Sergio Barrera, Oliver Johnson y Montserrat Soto, entre otros, representan el bloque ligado a poéticas relacionadas con la naturaleza.

UN TRABAJO DE MÁS DE 15 AÑOS

Para el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer, esta muestra "supone un hito muy importante, porque por primera vez se presenta en la Región y de una manera global nuestra Colección de Arte Contemporáneo".

Desde que la colección se presentó al público, más de 30 de sus piezas han formado parte de exposiciones del más alto nivel y se han mostrado en algunos de los centros museísticos más destacados del país.

El volumen de obras de la colección, así como su complementariedad, permite la realización de esta gran exposición en el Palacio de El Almudí, paralelamente a la exposición permanente 'Con el tiempo. Colección Caja Mediterráneo', que desde el año 2012 muestra 21 de las obras más significativas de la colección en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

Esta colección es el resultado del trabajo que la Fundación ha realizado durante 15 años, y la exhibición pública de sus fondos permite la posibilidad de realizar muestras temporales con un discurso museográfico diseñado según los apartados artísticos más representativos de la misma y con un componente didáctico que refuerza su función social.

Fruto de una profunda reflexión, la Colección pone de manifiesto la riqueza de un periodo artístico en España, el que corresponde a los últimos 40 años.

La elección de cada artista y de cada obra en este conjunto demuestra un gran conocimiento de la realidad artística y convierte la Colección en indispensable. La Colección de Arte Contemporáneo está integrada por expresiones artísticas contemporáneas en pintura, escultura, fotografía, video y técnicas digitales.