ERC corrige a Ábalos y advierte al PSOE de que su "chantaje" aleja el acuerdo sobre la investidura

ERC no ve tan cerca el acuerdo con el PSOE sobre la investidura como lo hacen los socialistas. La portavoz nacional de la formación independentistas, Marta Vilalta, ha corregido este miércoles al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que horas antes había apuntado a que el acuerdo estaba cerca y daba por supuesto que ERC renunciaba a la unilateralidad en sus reivindicaciones independentistas. "Que no hablen por nosotros, que no filtren intencionadamente informaciones" que "lo único que hacen es dificultar el acuerdo", ha advertido Vilalta. "Les exigimos que no sigan por la vía del chantaje",.

"El señor Ábalos no es el portavoz de ERC", ha señalado desde el Parlament en un tono duro Vilalta, que como el secretario de Organización del PSOE también es una de los seis negociadores -tres de cada partido- que intentan desde hace semanas llegar a un acuerdo. A diferencia de la percepción del PSOE, Vilalta ha advertido que "el acuerdo aún está lejos", de manera que no ha podido garantizar que la investidura pueda ser antes de que termine el año. De hecho, ha apuntado que "hace unos días" esta negociación entre PSOE y ERC "no avanza para intentar alcanzar esa vía política".

A medida que pasan los días, la única opción posible para que la investidura sea a final de año es que la sesión se celebre del 27 al 30 de diciembre, unas fechas que tomaron más fuerza este martes. Sin embargo, Vilalta no ha podido asegurar que esto vaya a ser así. "ERC no pone la fecha de la investidura" y aunque ha iindicado que "seguimos dentro del timing" [del plazo para antes final de año] pero "el acuerdo no solo está lejos sino que cada vez que hablan por ERC los que no tienen que hablar, que utilizan el chantaje, se aleja aún más".

Vilalta ha respondido así a las palabras de Ábalos, que este miércoles ha afirmado que ERC ha renunciado a la "unilateralidad" en sus demandas independendistas y ha apuntado a que el acuerdo entre los dos partidos está próximo.

Sobre esta cuestión, Vilalta ha insistido en que ERC "nunca renunciará a ninguna vía democrática para exigir la república catalana", aunque también que los republicanos "priorizan la vía pactada y negociada para un referendum".

"Chantaje" del PSOE

No es la primera vez que ERC, en concreto Vilalta, utiliza la palabra "chantaje" para definir lo que a su juicio está haciendo el PSOE, al que este miércoles ha acusado de "filtrar" informaciones que este martes por la noche ya daba prácticamente por cerrado un acuerdo, que incluiría el apoyo de los independentistas a los Presupuestos del año que viene y una mesa de diálogo de nueva creación.

Villalta se ha mantenido en que el PSOE ejerce "presiones" y hace "chantaje" sobre ERC para que se cierre un acuerdo, que, por el contrario ella ve alejarse cada vez más mediante estas tácticas. "Es chantaje porque explican cosas que no son, se dan por cerrado acuerdos a los que no hemos llegado, se establecen fechas cuando no estamos de acuerdo", ha dicho.

Sobre el contenido del pacto que se ha difundido, Vilalta ha negado que incluya el apoyo de los Presupuestos. "No se ha hablado de Presupuestos porque no estamos e una negociación tradicional, lo que estamos intentando es construir un camino y una vía política". En este sentido, en relación con el otro elemento, la mesa de diálogo, Vilalta ha insistido en "una mesa de negociación entre los dos gobiernos con un calendario en el que podamos hablar de todo".

Segunda llamada de atención

El cruce de declaraciones entre Ábalos y Vilalta de este miércoles se ha convertido en el segundo toque de atención que ERC hace en público al PSOE por dar por supuesto un acuerdo para cuya negociación las dos partes han impuesto un silencio absoluto. Debe conducir a que ERC facilite la investidura de Pedro Sánchez con su abstención, pero sus aparentes últimos preparativos coinciden con el congreso nacional de la formación independentista que se celebrará este sábado, 21 de diciembre.

El primer encontronazo público se produjo hace un par de semanas y lo protagonizó el presidente del Gobierno en funciones, que en un a rueda de prensa en Londres tras una cumbre de la OTAN dio por supuesto que habría acuerdo con ERC y, por tanto, investidura, al garantizar que el pacto se hará "público" antes de la votación en el Congreso.

Estas declaraciones provocaron mucho malestar en ERC, que incluso se planteó suspender la tercera reunión de los negociadores, que finalmente se celebró en Barcelona el 10 de diciembre. Para ello, fueron necesarias declaraciones públicas del PSOE y una conversación teléfonica entre los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, que consiguieron que las aguas volvieran a su cauce.