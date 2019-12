La Diputació de València col·laborarà en la promoció econòmica de l'entorn de l'Albufera

20M EP

La Diputació de València, a través de Divalterra, ha subscrit un acord de col·laboració per a integrar-se en el projecte Wetnet, una acció coordinada per SEU-Birdlife per a fomentar el treball en xarxa amb la finalitat de millorar la gestió dels aiguamolls mediterranis.