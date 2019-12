Los dos primeros aceleradores lineales donados por Amancio Ortega a Extremadura funcionarán en 2020 en Cáceres y Badajoz

El segundo, que va destinado al Universitario de Badajoz, se prevé también para finales del próximo año, mientras que los previstos en Mérida y Plasencia, comenzarán a tratar pacientes con cáncer en 2021 y 2022, respectivamente.

El calendario de entrada en funcionamiento de estos equipos de "última generación" ha sido desgranado este miércoles por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia en Mérida en la que ha dado cuenta de una sentencia, con fecha de 30 de octubre, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que resuelve la disputa judicial entablada por las dos compañías que a nivel mundial construyen este tipo de equipamientos, y por tanto "desbloquea" su adquisición.

Finalmente será Elekta la empresa a la que el SES encargará los cuatro aceleradores lineales, que forman parte de uno de los lotes adquiridos con los 12,8 millones de euros donados por la fundación del empresario textil gallego.

Vergeles ha señalado además que este próximo jueves cumple el plazo de la otra compañía para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, ha advertido que, con indiferencia de si continúa o no la batalla judicial, el SES va a seguir adelante con la compra de los aceleradores lineales, porque "la salud de los extremeños no puede esperar más".

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó este pasado martes la firma de la adenda para prorrogar el convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega en mayo de 2017, que amplía la fecha de vigencia del convenio marco desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Vergeles ha recordado que este equipamiento de radioterapia se instalan en búnkers que evitan la fuga de la radiaciones. Una habitación que ya está construida en el Hospital Universitario de Cáceres, si bien la instalación del mismo requiere un plazo de unos 90 días, a los que posteriormente se añade un periodo de entre 6 y 8 meses para su calibración.

EL PRIMERO PÚBLICO EN CÁCERES

Por este motivo, el consejero ha situado en la segunda mitad del próximo año la entrada en funcionamiento de este acelerador lineal, que será el primero en la ciudad de Cáceres de carácter público, ya que el que presta servicio actualmente lo realiza mediante un concierto privado.

El segundo de los aceleradores tiene como destino el Hospital Universitario de Badajoz, donde sustituirá al segundo de los dos aparatos que operan en la capital pacense, después de que el primero ya fuera sustituido gracias a una inversión de 3,9 millones en diciembre de 2018 con cargo al presupuesto de la Junta y financiado en un 80 por ciento con fondos europeos.

En cuanto a los de Mérida y Plasencia, donde se sustituirán los actuales, Vergeles ha explicado que se ha optado por construir en ambos casos un nuevo búnker en el que instalar el nuevo equipo para evitar que durante su puesta en servicio tenga que paralizarse el tratamiento de radioterapia, lo que obligaría a los pacientes a trasladarse para seguir con sus sesiones.

Así, en el caso del Hospital de Mérida este espacio, para el que se han destinado 744.000 euros, ya se está construyendo, con un plazo de finalización de la obra previsto para agosto de 2020, con lo que sumado a los plazos de instalación y calibración, se espera que entre en funcionamiento a lo largo de 2021.

En el caso del Hospital de Plasencia, los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020 contemplan una partida de 85.000 euros para la redacción del proyecto de construcción del búnker, cuya obra está prevista para 2021, con una inversión que rondará el millón de euros, de modo que su entrada en servicio se estima para 2022.

Según ha explicado el consejero, estos aceleradores de "última generación" permiten acortar el número de sesiones de radioterapia así como las radiaciones a los pacientes, ya que son equipo "muy avanzados" con una precisión de 1 milímetro, por lo que resulta más efectivo el tratamiento contra los tumores.