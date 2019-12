Diputación toledana dice no tener cabida para acoger residuos de Madrid y pide a sus instituciones solventar su problema

De este modo ha reaccionado el presidente de la Institución provincial, durante el acto de celebración del 20 aniversario de la UCI del Hospital Provincial, preguntado por la intención del alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez, de llevar los residuos de los 750.000 habitantes de los 32 municipios mancomunados a la planta de Toledo, si no les permiten tratarlos en el cercano vertedero madrileño de Valdemingómez a partir del 27 de diciembre, fecha en la que se llena por completo el vertedero de Alcalá.

"Es un problema político que dicha Mancomunidad tiene a causa de las diferencias políticas que tienen entre PP y Ciudadanos. Tienen que resolverlo allí, porque ellos sabrán qué grado de irresponsabilidad tiene el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para poner en riesgo la salubridad de miles y miles de ciudadanos, que a partir del día 27 no tienen dónde depositar sus residuos", ha añadido Gutiérrez.

Y es que, tras asegurar que de momento el Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación toledana no ha recibido solicitud alguna por parte de dicha mancomunidad madrileña, el presidente ha insistido en que esos residuos "no van a acabar en el vertedero de Toledo" porque esta instalación "no tiene capacidad para albergar esa ingente cantidad de residuos". "Por tanto, problema y debate zanjado", ha apostillado.

"No es cuestión de solidaridad ni de voluntad. Es cuestión de capacidad y de posibilidad", ha reiterado Gutiérrez que, a renglón seguido, ha explicado que ese volumen de residuos de Madrid "es vez y media lo que ahora gestiona" el Ecoparque de Toledo. "En el vertedero de la Diputación se gestionan los residuos de 550.000 habitantes y quieren que alberguemos 750.000 toneladas", ha concluido.