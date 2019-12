Un projecte pilot de l'IRTIC fomenta la mobilitat sostenible i l'autonomia dels escolars de Torrent

El grup LISITT de l'IRTIC ha implantat una xarxa d'itineraris segurs i intel·ligents que permet a pares i mares monitoritzar el recorregut dels seus fills i filles i rebre una notificació quan arriben al centre escolar. Les rutes escolars compten amb passos de vianants intel·ligents i 3D en les zones de major risc.

Es tracta d'una col·laboració entre el grup LISITT (Laboratori Integrat de Sistemes Intel·ligents i Tecnologies de la Informació de Trànsit), de l'IRTIC, l'empresa ESAM Tecnologies, en el Parc Científic de la UV i l'Ajuntament de Torrent.

El projecte té com a objectiu crear una xarxa d'itineraris segurs des del punt de vista de la seguretat vial, reduir el nombre de vehicles privats i fomentar l'autonomia dels xiquets.

Després de l'anàlisi de la seguretat vial i l'establiment de rutes, es van implantar senyals verticals identificatius de les rutes i senyals horitzontals indicatius del trajecte, realitzades amb cautxú reciclat de pneumàtics.

Una de les novetats tecnològiques que s'han implementat són els passos de vianants intel·ligents que el seu objectiu és millorar la visibilitat dels conductors i dels xiquets i xiquetes. D'aquesta manera, el sistema detecta mitjançant càmeres intel·ligents, la proximitat d'una persona al pas de zebra, activant-se de nit i de dia amb diferents senyals lumínics LED que informen al conductor de la proximitat del vianant. A més, s'han pintat uns passos de vianants que simulen ser tridimensionals.

A través de la xarxa de comunicacions de la ciutat, basada en la transmissió de dades, mitjançant PLC d'enllumenat municipal, el projecte ha cobert les rutes escolars amb sensors. Al llarg de la ruta i en els centres educatius s'han instal·lat uns detectors wifi i bluetooth que permeten identificar la MAC del dispositiu que porten els xiquets i xiquetes.

Aquests dispositius -uns clauers que els escolars porten en les seues motxilles- monitoritzen el recorregut i envien una notificació als pares i mares quan arriben al centre. Aquest és una tecnologia patentada pel propi grup i la UV.

EFECTE REAL I PERCEBUT

Aquestes dos solucions tecnològiques tenen com a objectiu millorar la seguretat vial i la confiança de les famílies en la seguretat del recorregut per a, d'aquesta manera, "potenciar el transport a peu fins al centre escolar". El projecte analitzarà "l'efecte real i el percebut" que té la disposició d'aquest tipus de ferramentes a l'hora que les famílies es decidisquen perquè els seus fills i filles utilitzen aquestes rutes.

Cada setmana es comunica a cada classe el nombre de quilòmetres que han recorregut. Així, en convertir en un joc el trasllat al centre escolar, els alumnes i alumnes entren en la competició per a veure què classe estalvia més emissions de CO2 a l'atmosfera. Com expliquen els investigadors del projecte "aquest és un exemple de com la gamificació en una ciutat intel·ligent pot arribar a canviar conductes".