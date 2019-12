Puig insisteix que no es va pagar per la seua entrevista en 'The Guardian' 

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistit aquest dimecres en què "no es va pagar per una entrevista en The Guardian" en 2016 i ha posat l'accent que aquesta asseveració "la va fer circular el PP fa uns mesos i ara torna a aparéixer en unes circumstàncies que cadascun valorarà com vulga i que jo respecte".

Puig, en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, s'ha pronunciat sobre este tema en ser preguntat per si va pagar per eixa entrevista. ABC revela aquest dimecres una informació amb la versió de The Guardian, en la qual el periòdic britànic assenyala que va publicar una sèrie publicitària en 2016, "escrita i pagada per The Report Company, inclosa una entrevista amb Ximo Puig" i que era "contingut publicitari i clarament etiquetat com a contingut de pagament d'acord amb les nostres pautes de finançament de contingut".

No obstant açò, Puig ha insistit que no es va pagar per l'entrevista que se li va fer, sinó que tal com afirma l'empresa The Report Company, es va abonar un encartament publicitari i un llibre per a promocionar els interessos comercials en el Regne Unit de la Comunitat Valenciana en una "operació molt exitosa". Segons informacions publicades, l'import seria de 43.000 euros.

Sobre este tema, ha aclarit que "al costat hi ha l'entrevista d'un periodista que va dir que treballava per a The Guardian". Preguntat per si el periodista va dir ser d'aquest periòdic, Puig ha comentat: "L'entrevista ens la feia The Guardian, sincerament no sé, em van posar en l'agenda una entrevista i la vaig fer i el que està clar és que no pagarem per eixa entrevista, i eixa és la veritat".

En aquest sentit, ha asseverat que "clarament l'empresa diu que les entrevistes en línia a les quals al·ludeixen les informacions publicades en la premsa no estaven pagades ni finançades per terceres parts ni tampoc estaven vinculades a cap acord comercial", sinó que es van efectuar perquè "representen un interés rellevant per a l'audiència". "Això és el que diu l'empresa i el que va passar, no tenia cap interés especial en una entrevista en The Guardian", ha mantingut.

Per les conseqüències del Brexit

En aquest sentit, ha recordat que la Comunitat Valenciana té "molts interessos" en el Regne Unit per les exportacions, perquè un terç dels ciutadans de Gran Bretanya que resideixen a Espanya viuen a la Comunitat, autonomia que rep tres milions de turistes britànics, i ha emmarcat aquesta acció dins de les iniciatives que ha emprès el Consell davant les conseqüències que puguen derivar-se del Brexit.

Per açò, ha explicat que es va decidir aquesta operació per a encartar un suplement per a parlar de la capacitat d'inversió i d'atracció de la Comunitat i a més d'un llibre "en el qual eixien totes les nostres millors empreses". "Això és el que es va pagar", ha afirmat.

A part d'això, ha matisat que es va incloure una entrevista a ell i a diferents presidents autonòmics, però que com "diu perfectament l'empresa The Report Company, en cap cas la Generalitat va pagar per ella" com "tampoc va pagar" la resta de presidents.