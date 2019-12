CSIF demana a Delegació del Govern que proporcione aigua potable accessible a empleats i usuaris

La central sindical ha explicat en un comunicat que en la província de València al voltant de 600 treballadors desenvolupen la seua tasca en centres "que incompleixen el punt del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, que obliga a garantir que els llocs de treball disposaran d'aigua potable en les condicions citades".

Segons CSIF, en Subdelegació del Govern en la província de València, en Estrangeria o en les oficines de tramitació del DNI "no disposen d'aigua potable per a l'accés de treballadors i usuaris". A més, subratlla que en Sanitat Exterior "fins i tot els empleats aporten una quantitat del seu propi salari per a la instal·lació d'una font que filtre l'aigua des del lavabo".

CSIF, davant aquesta situació, ha remès un escrit en el qual assenyala que en centres de treball d'àmbit de la Subdelegació de València i Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, "els empleats públics no disposen d'aigua potable a bastament i fàcilment accessible, tal com indica l'Annex V del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat".

La central sindical especifica que en el citat decret el punt que desenvolupa el subministrament d'aigua potable recalca eixa disposició "a bastament i fàcilment accessible". També subratlla que "s'evitarà tota circumstància que possibilite la contaminació de l'aigua potable. En les fonts d'aigua s'indicarà si és o no potable sempre que puguen existir dubtes sobre este tema".

Per totes aquestes circumstàncies, CSIF urgeix a Delegació del Govern al fet que complisca li legislació i proporcione aigua potable a treballadors i usuaris.