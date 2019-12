Chicote descubre una de las cocinas más sucias de la historia del programa 'Pesadilla en la cocina'

En el programa Pesadilla en la Cocina se han visto lugares donde la limpieza era más un mito que una realidad, pero su protagonista, el chef Alberto Chicoteno ha perdido la capacidad de asombro y eso se demuestra en emisiones del programa como la de este jueves, en La Sexta.

Esta semana, Chicote descubrirá "una de las cocinas más sucias de la historia del programa", según avanza la cadena. Ese es el panorama que se encuentra el cocinero al llegar a su próximo destino, El Rincón de Montse, un restaurante ubicado en el pueblo de Daganzo de Arriba, a las afueras de Madrid.

La freidora tiene el mismo aceite desde hace meses, los manteles recién puestos vienen con enormes manchas de serie, la comida está grasienta y los cubiertos con los que se cocina, manchados de alimentos resecos. El almacén, tres cuartos de lo mismo: un disparate de comida sin tapar, alimentos podridos y paredes mugrientas.

El actual gerente culpa a sus empleados, heredados de la antigua gestión del restaurante, de dejadez, falta de limpieza y poca responsabilidad. Por su parte, éstos aseguran que el gerente no sabe liderar, que no gestiona bien los pedidos y que les debe varios meses de sueldo, algo que no ayuda en el compromiso de cocineras y camarero para con el restaurante.

Pesadilla en la cocinatendrá que llamar a un equipo profesional para que limpie la cocina a fondo y se deshaga de tanta mugre y suciedad. Sólo dando ese primer paso se podrán dar los siguientes para que Alberto Chicote se ponga manos a la obra e intente ayudar a un equipo completamente desubicado y sin ningún tipo de entrega hacia un negocio al que poco le falta para que termine de hundirse.