Los regantes anuncian movilizaciones y no pagarán el 'tasazo' en respuesta a los trasvases 'cero' para regadío

En una rueda de prensa convocada este miércoles acompañado por los representantes de los regantes del trasvase de Alicante y Almería, Jiménez ha criticado que esta decisión "unilateral" del Ministerio para la Transición Ecológica contraviene las recomendaciones de los técnicos y se basa en información "falsa", al tiempo que trata de "culpabilizar a toda la agricultura levantina de las tres provincias de los problemas del Mar Menor".

"No vamos a pagar el pato de lo que está pasando en el Mar Menor", ha señalado el presidente del Sindicato, quien ha garantizado que habrá movilizaciones "sí o sí" pero todavía no han determinado cuáles serán por no tomar decisiones "en caliente". Adoptarán estas medidas tras someterlas al consenso de la Asamblea del Sindicato que tendrá lugar este jueves y en una próxima reunión del Círculo por el Agua.

En cualquier caso, Jiménez sí ha afirmado que los regantes dejarán de pagar el denominado 'tasazo' que supone un coste mensual de un millón de euros aproximadamente -unos 13 millones anuales-, para lo cual van a inventar "fórmulas de impago".

Asimismo, ha avanzado que este jueves, al finalizar la Asamblea del Sindicato, sobre las 13.15 o 13.30 horas, se desplazarán de forma pacífica a la Delegación del Gobierno, cuyo responsable, Francisco Jiménez, ya se puso en contacto con ellos este martes por propia iniciativa y les trasladó su intención de hablar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

