El Tribunal Supremo avala que se pueda bajar el sueldo a los funcionarios por bajo rendimiento laboral

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia publicada el 4 de diciembre que que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo a una funcionaria, a través de un recorte del complemento de productividad llevado a cabo por disminuir su rendimiento.

La sentencia argumenta que "queda claro" en la ordenación que "lo asignado en un determinado período de tiempo no significa idéntica en otro, sino que se realizará según las apreciaciones que correspondan". Con esto, el Alto Tribunal señala que el plus de productividad no se asegura.

Los jueces admiten que existe un “margen de discrecionalidad de la administración” para recortar este complemento si cae su productividad. En este caso, la funcionaria de carrera del Cuerpo de Auditoría y Control Externo, con destino en el Departamento Segundo de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, el complemento de productividad que percibía sufrió un severo descuento, de los 1.313 euros que cobraba a los 737 euros, debido a los 15 días de baja que estuvo en un semestre, más un descuento adicional de 414 euros en concepto de penalización.

Su jefe alegó que la empleada "no contestaba a las llamadas telefónicas, no obedecía las instrucciones y que trabajaba menos de lo que le correspondía". "Fundamentándolo todo ello en correos electrónicos no aportados de su superiora directa (actualmente cesada en dicho puesto), y en la aplicación informática utilizada en las actividades de fiscalización, información igualmente no aportada".

Recurrió la decisión del Tribunal de Cuentas

La recurrente reclamó al Supremo que declarara no conforme a derecho la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas en la que se inadmitía el recurso interpuesto por ésta contra la disminución de dicho complemento. La funcionaria reclamaba que se le devolvieran 214,35 euros más los intereses de demora.

La funcionaria recurrió asegurando que eran "acusaciones sin acreditar fehacientemente", pero el Alto Tribunal ha desestimado el recurso citando las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y 2016, las cuales establecen que el complemento de productividad "retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo".

El Supremo ha decidido "estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la funcionaria", y obliga al Tribunal de Cuentas a admitir el recurso de alzada de la demandante. Al mismo, el Supremo “desestima la pretensión de abono de 214,35 euros” a esta empleada pública.