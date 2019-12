Los 10 mejores dispositivos de la década, según la revista 'Time'

La prestigiosa revista 'Time' ha elaborado una lista con los gadgets más importantes e influyentes de los últimos diez años, una difícil tarea dado que posiblemente esta haya sido la década en la que más dispositivos y productos tecnológicos hayan sido lanzados al mercado.

Para elegirlos no solo se ha tenido en cuenta el hecho de que tengan un diseño espectacular y muy 'cool', sino que se ha valorado mucho sus funcionalidades y el impacto social que ha tenido la tecnología que lo integra, así como el impacto que seguirá teniendo.

Y los ganadores son:

Apple iPad (2010)

Tesla Model S (2012)

Raspberry Pi (2012)

Google Chromecast (2013)

DJI Phantom (2013)

Amazon Echo (2014)

Apple Watch (2015)

Apple AirPods (2016)

Nintendo Switch (2017)

Xbox Adaptive Controller (2018)

Apple iPad (2010)

El 27 de enero de 2010 Apple anunciaba su primer iPad. Fue la primera ‘tableta’ del mercado tal y como hoy las conocemos, un dispositivo hasta entonces reservado para la ciencia ficción y que ha revolucionado totalmente la forma de relacionarse con la ‘tecnología portátil’ tanto a nivel profesional como personal.

Apple iPad Primera Generación. APPLE

Tesla Model S (2012)

Un coche que sin dudarlo ha reconducido la trayectoria de la industria automotriz, obligando a los competidores a adoptar un futuro alimentado por baterías en lugar del presente de consumo de gasolina. “El Tesla Model S es como el iPod de los automóviles, si su iPod pudiera hacer de 0 a 60 en 2.3 segundos”, dicen desde ‘Time’.

Tesla Model S (2012) TESLA

Raspberry Pi (2012)

Es posible que no sepas qué es una Raspberry Pi, pero su impacto en industrias como la robótica y la automatización del hogar ha sido enorme. Los fabricantes la han convertido en estaciones meteorológicas, consolas de juegos retro, altavoces inteligentes, servidores en la nube... Después de siete años en el mercado, y con más de 25 millones de unidades vendidas, la Raspberry Pi es el sueño de un ingeniero hecho realidad.

Raspberry Pi (2012) WIKIPEDIA

Google Chromecast (2013)

Por un precio muy económico, con este dispositivo puedes enviar contenido desde tu móvil, tu tableta o tu ordenador al televisor en el que esté conectado. Chromecast democratizó el streaming y ahora la plataforma incluso es capaz de transmitir juegos. El dispositivo es muy parecido a un 'pincho' USB, pero con conexión HDMI y un pequeño ordenador dentro para hacer sus funciones. Lo que tienes que hacer es simplemente conectarlo a la tele, vincularlo a la conexión WiFi de tu casa y enviar contenido.

Google Chromecast (2013). GOOGLE

DJI Phantom (2013)

Es el dron más reconocible por su diseño y el más popular en YouTube. No solo es una herramienta más que satisfactoria para la fotografía aérea, los drones han revolucionado tanto el entretenimiento -existe una liga profesional de carreras de drones- como las tareas profesionales, incluso en las profesiones más clásicas: las compañías que apuestan por los drones para manejar todo, desde el envío de productos hasta la construcción y la vigilancia.

DJI Phantom (2013). DJI

Amazon Echo (2014)

Los altavoces inteligentes se han convertido en un ‘must’ de todos los hogares, y el primero en aterrizar en nuestras vidas fue Amazon Echo y su asistente de voz Alexa. Hoy en día, Amazon dispone de una gran gama de productos para hacer de tu casa una auténtica ‘smart home’ de la mano de este mayordomo virtual. Con más de 100 millones de dispositivos habilitados para Alexa vendidos, la proliferación de este tipo de dispositivos de esta y otras marcas es imparable.

Amazon Echo (2014). Amazon

Apple Watch (2015)

Como con muchos otros productos, Apple ha conseguido establecer el estándar de lo que puede llegar a ofrecer un ‘smart watch’. El gigante tecnológico ha logrado que el reloj inteligente pase de ser un gadget para ‘nerds’ a un complemento de moda que no le puede faltar a ningún influencer. Y, además, no solo tiene un diseño bonito, sino que sus funcionalidades destinadas a la salud han hecho de él un dispositivo ideal para usar a la hora de hacer ejercicio.

Apple Watch (2015). IPADIZATE

Apple AirPods (2016)

Rápidamente conquistaron al público y se convirtieron en un icono que muchas firmas han querido replicar y que ha marcado tendencia. A pesar de su precio, el público los adora y se han convertido en top ventas y en uno de los productos más rentables y exitosos de Apple, tanto que se espera que se vendan 60 millones de unidades en 2019 -nada más y nada menos-.

Apple AirPods (2016). APPLE

Nintendo Switch (2017)

Desde que cambiara el mundo con su Game Boy en 1989, Nintendo es el rey si hablamos de ‘gaming on the go’ -las consolas portables-. Con Nintendo Switch dio un paso más allá y se puede jugar de forma portátil o con ella conectada a tu televisor. Su portabilidad inspirada en el teléfono inteligente, junto con la creciente biblioteca de títulos de éxito, hace que Switch parezca “la culminación de la idea de Nintendo de lo que deberían ser los juegos”.

Nintendo Switch (2017) NINTENDO

Xbox Adaptive Controller (2018)

Seguramente no estás familiarizado con este dispositivo de Microsoft, pero ha abierto un mundo para los gamers con algún tipo de discapacidad o movilidad limitada. Compatible con las consolas Xbox One y los Windows PC, se trata de un mando modular adaptado para quienes no lo tienen tan fácil como tú para jugar.