Dos ferits en un accident amb tres cotxes implicats a Riba-roja

El sinistre es va produir per causes que s'estan investigant sobre les 21.50 hores d'aquest dimarts en el quilòmetre 337 de l'A-3, al seu pas per la citada localitat valenciana.

El CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i una unitat de SVB que van assistir a un home de 60 anys per dolor cervical i a un altre home de 35 anys per policontusions. Posteriorment, van ser traslladats a l'Hospital General Universitari de València i a l'Intermutual de Levante, respectivament.

Així mateix, s'han mobilitzat efectius dels parcs de Paterna i Xiva per a excarcerar al ferit que va quedar atrapat en l'interior del vehicle bolcat. El rescat va ser complicat ja que l'home s'havia quedat atrapat sobre el sostre, penjant cap per avall subjectat pel cinturó de seguretat.